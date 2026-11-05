Elazığ'ın 6. bölge dışında kalması sanayi projelerini tehdit ediyor

İdris Alan'dan acil uyarı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 6. Bölge Teşvikleri programının 2026 yılı Aralık ayında sona ermesi ve Elazığ'ın programa dahil edilmemesi halinde kentteki sanayi alanlarının ciddi zarar göreceğini vurguladı.

Alan, düzenlenen toplantıda kent yöneticilerine ve milletvekillerine çağrıda bulunarak Elazığ'ın içinde bulunduğu riskin ortak bir çalışma ile Ankara'daki yetkililere iletilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut tablo ve karşılaştırma:

Başkan Alan, 6. Bölge Teşvikleri kapsamının 2026 Aralık ayına kadar süreceğini hatırlattı ve Elazığ'ın diğer illerle karşılaştırıldığında belirsiz bir statüyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Konuşmasında, mevcut uygulamanın adil olmadığını ifade ederek 17 ilin 6. Bölge avantajını kullandığını şöyle sıraladı: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

Alan, söz konusu illerin bu desteklerle herhangi bir kesintiye uğramadığını, Elazığ ise her dönem uzama beklentisiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Olası etkiler ve talepler:

Elazığ'ın 6. Bölge kapsamında yer almaması halinde yatırımcı tercihlerinin değişeceğini ve kentin planlanan endüstriyel projelerinin risk altına gireceğini belirten Alan, Elazığ 6. Bölge Teşviklerinden yararlanmadıktan sonra Elazığ’da Karma OSB, Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesinin bir hükmü kalmaz uyarısında bulundu.

Alan, ayrıca Malatya'nın da 6. Bölge teşviklerine alınması gerektiğini; mümkün olmazsa diğer illerin 4. Bölge Teşvikleri kapsamında değerlendirilerek yatırımın Elazığ ve Malatya'ya yönlendirilmesinin sağlanmasını önerdi. Bu öneri, deprem sonrası kentlerin toparlanma ve yatırım çekme süreçleri açısından önem taşıyor.

Toplantıda yapılan çağrıda, valilik, belediye, rektörlük ve milletvekillerinin birlikte hareket ederek Ankara'da acil bir organizasyon kurmaları ve konuyu yetkililere iletmeleri istendi.

Alan son olarak, Aralık ayında 6. Bölge Teşviklerinden yararlanılmaması halinde sorumluluğun ortak olacağını belirterek siyasilerden konuyu birlikte çözüme kavuşturma talebinde bulundu.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, "ELAZIĞ 6. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMADIKTAN SONRA ELAZIĞ’DA KARMA OSB, BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN BİR HÜKMÜ KALMAZ. HER DÖNEM ELAZIĞ İŞ DÜNYASI OLARAK BİZLER BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ. BU SIKINTIYI BİZ NEDEN YAŞIYORUZ