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Elazığ'ın ELBAK'ı Van'da bölgesel akreditasyonun nabzını tuttu

Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ELBAK), Van'da düzenlenen AFAD akreditasyon kampında 23 ilden 53 ekiple uygulamalı eğitim ve deneyim paylaştı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'ın ELBAK'ı Van'da bölgesel akreditasyonun nabzını tuttu

Elazığ Belediyesi ekipleri Van'daki kampta uygulamalı eğitim aldı

Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ELBAK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı'na katıldı.

Katılım ve organizasyon:

Van Valiliği ev sahipliğinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampta 23 ilden 53 ekip ve 800 personel yer aldı. Kampın hedefi, akredite ekiplerin afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve koordinasyon kapasitesini güçlendirmekti.

Uygulamalı eğitim ve deneyim paylaşımı:

Kamp süresince arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipman ve tekniklerin uygulamalı kullanımı gösterildi ve ekipler arasında bilgi ile deneyim paylaşımı sağlandı. Bu uygulamalar, sahada hızlı ve koordineli müdahale yeteneğini artırmayı amaçlıyor.

Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürü Ömer Özkan Sarısu, Türkiye'nin özellikle deprem olmak üzere birçok afet riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, ELBAK ekiplerinin muhtemel afetlere daha etkin ve koordineli şekilde hazır olması için çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini belirtti. Sarısu, Van'daki kampın ekiplerin hazırlık ve müdahale kapasitelerine önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (ELBAK), DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKREDİTASYON...

ELAZIĞ BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (ELBAK), DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKREDİTASYON KAMPI’NA KATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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