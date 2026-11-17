Adana'da elde edilen sonuçlar:

Elazığ Gençlik Spor Kulübü, 13-15 Kasım tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilen U16 Erkekler Sutopu Grup Müsabakaları'nda gösterdiği performansla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Takım, grup aşamasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ilimizi ulusal sahnede başarıyla temsil etti.

Müsabaka performansı:

Farklı illerden gelen rakiplerle oynanan maçlarda Elazığ ekibi, saha içi dayanışma ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Sporcuların kolektif çabası ve teknik ekibin yönlendirmesi sonucunda takım üç karşılaşmadan galip ayrıldı; alınan sonuçlar, kulübün altyapı çalışmalarının meyve verdiğini gösterdi.

Turnuva boyunca sergilenen disiplin ve takım ruhu, Elazığ sporunun genç kategorideki görünürlüğünü artırdı ve oyuncuların deneyim kazanmasına zemin hazırladı.

İl müdürlüğünün değerlendirmesi:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan açıklamada takımı, sporcuları ve teknik kadroyu tebrik etti. Açıklamada, gençlerin spora yönelmesinin ve farklı branşlarda gelişmelerinin önemine vurgu yapılarak, sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz denildi. İl müdürlüğü, elde edilen üçüncülüğün bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek sporcuların başarılarının artarak devam etmesini diledi.

ERKEKLER SUTOPU GRUP MÜSABAKALARI’NDA MÜCADELE EDEN ELAZIĞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ, ORGANİZASYONU 3 GALİBİYET VE 2 MAĞLUBİYET ALARAK ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI