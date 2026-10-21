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Elazığ'ın minikleri ağız ve diş sağlığıyla tanışıyor

Elazığ Belediyesi, Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle birinci sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor; diş fırçası dağıtıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ'ın minikleri ağız ve diş sağlığıyla tanışıyor

Belediye, eğitim protokolüyle okullarda devrede:

Elazığ Belediyesi, çocukların sağlık bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu tarafından belediye adına onaylandı ve erken yaşta sağlık farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.

Hedef kitle ve uygulama:

Program, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Yaşam Birimi tarafından yürütülüyor. Çalışma; Kıbrıs Şehitleri İlkokulu, Şahinkaya İlkokulu, Elazığ İlkokulu ve Şehit Fethi Murat İlkokulu olmak üzere kentteki dört okulda birinci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Eğitimlerde ağız ve diş sağlığının önemi, erken yaşta alışkanlık kazandırmanın gerekliliği ve öğrencilerin günlük bakım rutinleri ele alınıyor.

İlk etkinlikte uygulanan başlıklar ve hediyeler:

Programın açılış etkinliği Kıbrıs Şehitleri İlkokulunda gerçekleştirildi. Yoğun öğrenci katılımıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi; diş hekimi korkusunun nasıl aşılabileceği ve su tasarrufu gibi ilgili konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından hazırlatılan diş fırçaları minik öğrencilere armağan edildi ve çocuklara selamları iletildi.

Elazığ Belediyesi yetkilileri, programın düzenli aralıklarla sürdürülerek çocuklarda kalıcı sağlık alışkanlıkları oluşturmayı ve aileleri de bu sürece dahil etmeyi amaçladığını belirtiyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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