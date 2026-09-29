Elazığlı atlı okçu Barcelona'da altın ve gümüş madalya kazandı

Barcelona'da iki madalya:

Elazığlı milli sporcu Veysel Batuhan Bay, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Şampiyonada Bay, Avcı Stili (Hunt Track) klasmanında Avrupa birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu; genel klasmanda ise Avrupa ikinciliğine ulaşarak gümüş madalya kazandı.

yarışma ve elde edilen dereceler:

Bir altın bir gümüş madalya ile turnuvayı tamamlayan Bay'ın Avcı Stili'ndeki birinciliği, at üstünde nişancılık ve hız gerektiren disiplinlerdeki ustalığını gösterdi. Genel klasmandaki ikincilik ise turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı performansın bir yansıması oldu.

Veysel Batuhan Bay, uzun yıllardır atlı okçuluk branşında Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil ediyor. Barcelona'daki başarıları, hem sporcunun kariyerinde yeni bir dönüm noktası oluşturdu hem de Türkiye ve Elazığ için gurur verici bir sonuç olarak kayda geçti.

ELAZIĞ'DAN AVRUPA'YA TAM İSABET