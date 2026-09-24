Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da Avrupa üçüncüsü oldu

Gizem Özer'in Sofya performansı:

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Yarı finalde Fransız rakibi Sthelyne Grosy ile karşılaşan Özer, maç sonunda hakem kararıyla 3-2 yenik sayıldı ve podyuma üçüncü olarak çıktı.

Elemelerdeki sonuçlar:

Özer, turnuvaya ilk turda İsveçli Berevan Hassan karşısında hükmen galip gelerek başladı. Son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 skorla geçerken, çeyrek finalde Çek sporcu Barbora Maxova'yı hakemlerden 4-1 oy aldı.

Yarı final maçı ve veda:

Yarı finalde Fransız Sthelyne Grosy ile zorlu bir mücadele veren Özer, maç sonunda puanla 3-2 yenildi. Bu sonuçla Gizem Özer, ülkesine ve memleketi Elazığ'a Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandırmış oldu.

GİZEM ÖZER'DEN BRONZ MADALYA