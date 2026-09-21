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Elazığlı Gizem Özer favoriyi geride bırakarak çeyrek finalde

Elazığlı boksör Gizem Özer, Sofya'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığlı Gizem Özer favoriyi geride bırakarak çeyrek finalde

Elazığlı sporcu Sofya'da adını çeyrek finale yazdırdı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı boksör Gizem Özer, son 16 turunda güçlü rakibiyle karşılaştı ve maç boyunca üstün bir performans sergileyerek ringden 5-0 galibiyetle ayrıldı.

maçın seyrine dair değerlendirme:

İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan karşısında hükmen tur atlayan Özer, son 16'da Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaştı. Turnuvanın madalya adayları arasında gösterilen Rygielska'ya karşı baştan sona etkili bir mücadele veren Özer, puanlamada rakibine şans tanımadı ve net bir skorla bir üst tura çıktı.

gelecek tur ve beklentiler:

Bu galibiyetle birlikte Özer, turnuvadaki iddiasını sürdürürken çeyrek finaldeki rakibiyle yapılacak maç, ilerleyen turlar için belirleyici olacak. Sporcu ve teknik heyet, hazırlıklarını aksatmadan sürdürecek ve madalya hedefiyle ringe çıkacak.

GİZEM ÖZER ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

GİZEM ÖZER ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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