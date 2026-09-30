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Elazığlı hafız bölge birincisi oldu, müftüden tebrik

Erzincan'daki hafızlık yarışması bölge finalinde Elazığlı öğrenci Ahmet Akdeniz birinci oldu; İl Müftüsü Yusuf Bingöl başarıyı kutladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığlı hafız bölge birincisi oldu, müftüden tebrik

bölge finali ve sonuçlar:

Erzincan'da düzenlenen Kur'an kursları arasındaki Hafızlık Yarışması Bölge Finali'nde Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Ahmet Akdeniz birinci oldu.

müftünün değerlendirmesi:

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, başarılı öğrenciyi makamında kabul ederek tebrik etti ve kendisine hediye takdim etti. Bingöl, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve onu hayatın merkezine almak için büyük bir gayret ve özveri gerektiğini vurguladı.

İl Müftüsü Bingöl, Ahmet Akdeniz'in elde ettiği başarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, bu gayretin bölge birinciliğiyle taçlandığını söyledi ve 15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde de kendisine başarılar diledi.

teşekkür ve süreç:

Bingöl, bu süreçte emeği geçen Kur'an Kursu Yöneticisi Uğur Koç ve tüm Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Ahmet Akdeniz'in bölge birinciliği sonrası gözler, 15 Ekim'de Ankara'da yapılacak Türkiye Finali'ne çevrildi.

HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİSİ ELAZIĞ’DAN

HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİSİ ELAZIĞ’DAN

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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