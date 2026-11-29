Maç sonucu:
Seza Çimento Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
Maç özeti:
Ev sahibi hızlı başladı; Barış dak. 7'de skoru açtı. Mert Örnek dakikalar 16, 45 ve 51'de fileleri sarstı ve maçın kaderini belirledi. Konuk takımın tek sayısı Bahattin'in dak. 59'daki penaltısıyla geldi, maçın son anlarında Feyyaz dak. 88'de farkı yeniden ikiye çıkardı.
Kadrolar ve önemli anlar:
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Ersin Erbay, Burak Bakırtaş
Seza Çimento Elazığspor: Furkan Köse (Atakan Nuri dk. 36), Sertaç Çam (İsmail Esat dk. 82), Veli Çetin (Ali Yeşilyurt dk. 82), Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier, Onur Eriş (Alp Ada dk. 64), Ali Altınöz, Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Enes dk. 64)
68 Aksaray Belediyespor: Hüseyin Altıntaş, Fatih Özkan, Şiyar Kepir, Bahattin Karahan, Özkan Yıldırım (Emirhan dk. 76), Batuhan Günaldı, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Ahmet Kağan dk. 76), İsmail Zehir, Hümeyir Albayrak, Muhammet Enes Erdem (Kral dk. 84), Melik Derin (Cengiz dk. 46)
Goller: Barış (dk. 7), Mert (dk. 16, 45 ve 51), Bahattin (dk. 59 pen.), Feyyaz (dk. 88)
Sarı kartlar: Özkan, İsmail (68 Aksaray Belediyespor)
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 14. HAFTASINDA SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR, EVİNDE 68 AKSARAY BELEDİYESPOR'U 5-1 MAĞLUP ETTİ.
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