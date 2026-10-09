Elazığspor Hatay'a 21 futbolcuyla gitti, son prova şehirde

maç öncesi son hazırlıklar:

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Hatayspor ile yarın deplasmanda karşılaşmak üzere bugün Hatay'a gitti. Takım, maç öncesi son çalışmasını Hatay'da yapacak ve konaklayacağı otelde kampa girip maç saatini bekleyecek.

kadro ve eksik oyuncu:

Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde maç için belirlenen kadroda 21 futbolcu yer aldı: Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy ve Özkan Bal.

Sakatlığı devam eden Kemal Rüzgar bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

ELAZIĞSPOR HATAY'A GİTTİ