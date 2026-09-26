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Elazığspor kafilesi Kocaeli'ye gitti

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçı için 21 oyuncudan oluşan kafileyle Kocaeli'ye giderek Gebze'de konakladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığspor kafilesi Kocaeli'ye gitti

Elazığspor kafilesi Kocaeli'ye gitti

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta mücadelesi öncesinde Güzide Gebzespor ile oynanacak deplasman maçı için Kocaeli'ye hareket etti.

maç günü ve ulaşım:

Saat 12.10'da havayoluyla İstanbul'a giden Gakgoşlar, buradan karayoluyla Gebze'ye geçecek ve konaklayacağı otele yerleşecek. Takımın yolculuk programı, maç hazırlıklarının bir parçası olarak planlandı.

kadro ve teknik tercihler:

Teknik Direktör Serdar Bozkurt tarafından belirlenen 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy, Kemal Rüzgar

Elazığspor, deplasmandaki karşılaşma öncesinde konaklama ve son idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

ELAZIĞSPOR, 21 FUTBOLCUYLA GİTTİ

ELAZIĞSPOR, 21 FUTBOLCUYLA GİTTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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