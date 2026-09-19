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Elazığspor rüzgarı: Aliağa FK'yı evinde 5-0 yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda Mert (2), Kemal, Veli ve Barış'ın golleriyle Aliağa FK'yı 5-0 yenerek farklı galibiyet aldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığspor rüzgarı: Aliağa FK'yı evinde 5-0 yendi

Elazığspor evinde net bir galibiyete imza attı

Maç detayları:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda Aliağa FK'yı 5-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Sinan Özcan, Akın Karabacak ve Erdem Tanış olarak görev yaptı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Sinan Özcan, Akın Karabacak, Erdem Tanış

Elazığspor ilk 11: Furkan Köse, Sertaç Çam (Barış dk. 78), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen (Çağlayan dk. 85), Hakan Yavuz (Muhammed dk. 81), Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Erhan Kartal, Alperen Pak (İsmail Esat dk. 86), Mert Örnek (Enes dk. 78)

Aliağa FK ilk 11: Samet Karabatak (Halil dk. 46), Harun Kaya, Ahmet Metin Arslan, Okan Derici (Emrehan dk. 56), Muhammed Mustafa Yıldırım (Batuhan dk. 56), İzzet Furkan Malak (Furkan dk. 85), Muammer Sarıkaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Tahir Babaoğlu (Mehmet dk. 56)

Goller: Mert (dk. 12 ve 19), Kemal (dk. 35), Veli (dk. 53), Barış (dk. 90) — hepsi Elazığspor adına.

Sarı kart: Feyyaz (Elazığspor)

Maçın özeti:

Elazığspor maç boyunca üstün bir oyun sergiledi ve özellikle ilk yarıda bulduğu iki erken golle öne geçti. Mert'in 12. ve 19. dakikalardaki golleri ekipte ritmi belirlerken, 35. dakikada Kemal'in skoru 3-0'a taşıması ilk yarıda kontrolü sağlamalarını sağladı.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen ev sahibi takım, 53. dakikada Veli ile farkı dörde çıkardı. Maçın son dakikasında Barış'ın golü maç skorunu belirledi ve Elazığspor sahadan 5-0 galip ayrıldı. Konuk ekip maç boyunca gol bulamazken Elazığspor kalesini gole kapattı.

Elazığspor kadrosunda oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı ve yapılan değişiklikler maçı rahat bir şekilde tamamlamada etkili oldu. Aliağa FK ise aradığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç boyunca skora karşılık veremedi.

NESİNE 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 5 – ALİAĞA FK: 0

NESİNE 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 5 – ALİAĞA FK: 0

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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