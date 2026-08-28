Elazığspor taraftarına ücretsiz hazırlık maçı ve tanıtım günü

organizasyon ve maç detayları:

Nesine 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, cumartesi günü evinde Malatya Yeşilyurtspor ile bir hazırlık maçına çıkacak. Gün boyunca düzenlenecek program çerçevesinde etkinlikler saat 17.30'da başlayacak; açılış konuşmaları ve bir konserin ardından akşam müsabakası için hazırlıklar tamamlanacak.

Program kapsamında yapılacak olan futbolcu takdimi, takımın son transferlerini taraftara tanıtma fırsatı sunacak. Ana karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak ve sezon öncesi takımın son durumunu görme imkânı sağlayacak.

taraftara sunulan fırsatlar:

Organizasyon boyunca tüm etkinlikler ücretsiz olacak ve bilet gerekmeyecek. Taraftarlar konseri dinleyip yeni transferleri ilk elden izleyebilecek; ayrıca kulübün düzenlediği programla yeni sezon beklentileri hakkında doğrudan bilgi alma olanağı bulacaklar.

Kulüp yetkilileri, açık ve halkın katılımına uygun bir etkinlik planlandığını belirterek, hem takım hem de taraftarlar için moral ve etkileşim odaklı bir gün hedeflendiğini ifade etti.

ELAZIĞSPOR SEZON AÇILIŞ MAÇINDA MALATYA YEŞİLYURTSPOR İLE KARŞILAŞACAK