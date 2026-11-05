Elazığspor'da Bozkurt: hedef sahada galibiyet almak

Hazırlık süreci ve takımın durumu:

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 10. haftasında sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serdar Bozkurt, antrenman öncesi yaptığı açıklamada takımın form durumuna ve hazırlıkların genel seyrine ilişkin bilgi verdi.

Bozkurt, GMG Kastamonuspor karşısında elde edilen 5-0’lık galibiyeti değerlendirirken, zeminin beklenenden kötü olmasının bazı oyunculara olumsuz yansıdığını kaydetti. "Daha önce benzer takımlarla çok oynuyoruz demiştik. Yine genç bir takım, dışarıdan görünmese de çok kötü bir zemin. Zeminin çok kötü olmasından dolayı Enes’i orada maalesef kaybettik. Oyunumuz iyiydi, ciddiydik ve disiplinliydik. Güçlü oyunumuzu devam ettirdik ve net bir skorla kazanıp geldik" ifadelerini kullandı.

Rakip analizleri ve maç hedefi:

Bozkurt, Şanlıurfaspor hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Rakibin teknik kapasitesine vurgu yapan teknik adam, takımın saha içindeki varyasyonlarını ve önemli oyuncu gruplarını bildiklerini belirtti: "Hazırlıklarımız gayet iyi ve çok formda bir takımla oynayacağız. Teknik kapasitesi güçlü, iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçı kazanacağız."

Bozkurt ayrıca rakibin on numara pozisyonunda birden fazla etkili oyuncusu olduğuna işaret ederek, hareketli oyuncu grubunun farkında olduklarını ancak zaaflarını da bildiklerini ekledi. Sakatlar dışındaki eksik bir oyuncu sıkıntısı olmadığını söyleyen çalıştırıcı, taraftar desteğinin önemine de değinip camiayı maça davet etti.

Elazığspor, son galibiyetin yarattığı moral ve yapılan hazırlıklarla Şanlıurfaspor karşısına kazanma hedefiyle çıkacak. Teknik ekip, rakip analizleri ve saha içi taktik çalışmalarıyla maça hazırlandıklarını bildiriyor.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT