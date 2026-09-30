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Elazığspor’dan miniklere sahada unutulmaz anlar sunan seremoni paketi

Elazığspor, 7-10 yaşındaki miniklerin 4 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanacak maçta futbolcularla birlikte sahaya çıkacağı ücretli seremoni paketini açıkladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığspor’dan miniklere sahada unutulmaz anlar sunan seremoni paketi

Elazığspor’un sezon içi seremoni paketi

Elazığspor Kulübü, sezonun kalan maçları için minik taraftarlara yönelik bir seremoni paketi duyurdu. Kulüp açıklamasında, 7-10 yaş arasındaki çocukların maç atmosferini yakından deneyimlemesi hedeflendiği ifade edildi.

katılım ve maç bilgileri:

Organizasyona katılacak minikler, 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Seza Çimento Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşmasında futbolcularla birlikte seremonide sahaya çıkacak. Bu uygulama, çocuklara hem heyecan verici bir an yaşatmak hem de takım-bağı güçlendirmek amacıyla planlandı.

kulübün açıklaması ve ücret bilgisi:

Kulüpten yapılan açıklamada Minik Gakgoşlarımız seremonide sahaya çıkıyor denildi. Açıklamada ayrıca organizasyonun ücretli olduğu belirtildi. Elazığspor, bu tür etkinliklerle genç taraftarları maçlara dahil etmeyi ve ailelere özel anlar sunmayı amaçladığını vurguladı.

ELAZIĞSPOR SEREMONİ PAKETİ AÇIKLADI

ELAZIĞSPOR SEREMONİ PAKETİ AÇIKLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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