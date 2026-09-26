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Elazığspor'un Kocaeli desteği: bin 200 bilet maç öncesi tükendi

Seza Çimento Elazığspor'a ayrılan bin 200 kişilik deplasman bileti, ek kontenjanla birlikte maç öncesi tükendi; kulüp maç günü bilet satışı yapılmayacağını bildirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığspor'un Kocaeli desteği: bin 200 bilet maç öncesi tükendi

Elazığspor taraftarları deplasmanı doldurdu

Seza Çimento Elazığspor'a ayrılan bin 200 kişilik deplasman tribün biletleri, ek kontenjan dahil olmak üzere maç öncesinde tükendi. Kulüp duyurusuna göre, maç günü deplasman tribünü için bilet satışı yapılmayacak.

Sezonun ilk kapalı gişesi:

Gakgoşlar, Kocaeli deplasmanında sezonun ilk kapalı gişesini yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yarın Alaettin Kurt Stadyumu’nda Gebzespor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, ek kontenjan dahil olmak üzere taraftarlarımıza ayrılan deplasman tribünündeki tüm biletler tükenmiştir. Bu nedenle maç günü deplasman tribünü bilet satışı yapılmayacaktır."

Kulübün teşekkür mesajı:

Açıklamada taraftarlara teşekkür de edildi: "Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran, desteğini bir kez daha gösteren büyük Elazığspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Yarın Alaettin Kurt Stadyumu'nda, takımımızın mücadelesine hep birlikte güç katacak; bordo-beyaz sevdamızı tribünlerde tek yürek, tek ses olarak haykıracağız."

Tribünlerin maç öncesinde dolması, kulübün ve taraftarların deplasman ilgisinin somut bir göstergesi oldu. Biletlerin tükenmesiyle Kocaeli deplasmanında yüksek bir seyirci desteği bekleniyor ve maç günü için ek satış yapılmayacağı vurgulanıyor.

ELAZIĞSPOR DEPLASMANDA KAPALI GİŞE

ELAZIĞSPOR DEPLASMANDA KAPALI GİŞE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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