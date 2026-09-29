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Elde kalan miras: Buldan'ın son el dokumacısı geçmişin ritmini dokuyor

Buldanlı usta Veysel Karaşın, 1951 öncesi yöntemlerle el dokumacılığını sürdürüyor; bir dokuma için 5 gün hazırlık yapıyor, günlük üretimi 2 metre 8 santim.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elde kalan miras: Buldan'ın son el dokumacısı geçmişin ritmini dokuyor

Atölyeden geçmişe yolculuk:

Denizlinin dokumacılığıyla tanınan Buldan ilçesinde yaşayan usta Veysel Karaşın, unutulmaya yüz tutan geleneksel el dokumacılığını yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 25 yıl önce hobi olarak başladığı el tezgahı dokumacılığında sanat ve zanaat yan yana ilerliyor. Karaşın, modern elektrikli tezgahların ve seri üretimin baskısına karşın atölyesinde geçmişin izlerini canlı tutuyor.

Ustanın önceliği ticaret değil, kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak. Atölyesini ziyaret edenler burada sadece kumaş değil, aynı zamanda bir zaman dilimini, hatıraları ve el işçiliğinin dilini deneyimliyor.

Hazırlık süreci ve tezgahın hikâyesi:

Karaşın, geleneksel dokumanın büyük sabır ve titizlik gerektirdiğini söylüyor. Üretime geçmeden önce ipliklerin makaralara sarılması ve tezgaha geçirilmesi gibi hazırlıklar yaklaşık 5 gün sürüyor. Bu aşamada iplikleri kendisi hazırlıyor, bazı işlemleri ise arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Tezgahın yapımında farklı ağaç türleri kullanılıyor; usta en iyi tezgahın gürgen ağacından yapıldığını belirtiyor. Kendi tezgahında eksikleri farklı ağaçlarla tamamlayarak kullanıyor. Tezgah, eşinin kardeşinin kayınbabasından kalan bir hatıra; üzerindeki izler Karaşın'a geçmişi hatırlatıyor ve o anıları yeniden canlandırıyor.

Teknik özellikler ve üretim hızı:

Tezgahların pedal sayısı dokuma tekniğini ve kumaş üzerindeki desenleri doğrudan etkiliyor. İki pedallı tezgahlarda düz dokumalar yapılırken; dört, altı veya sekiz pedallı düzenlemelerde kumaş üzerinde karmaşık desenler ortaya çıkıyor. Karaşın, bu desenlerin kendine has 'sözleri' ve 'melodileri' olduğunu ifade ediyor; çoklu pedalların dokumaya ritim ve ifade kattığını vurguluyor.

Seri üretimin aksine Karaşın'ın yöntemi düşük hacimli ama yüksek emek yoğunluklu. Tezgâhında dokunan bir ürün genellikle 2 metre 8 santim ölçüsünde oluyor ve bu dokuma bir gününü alıyor. Usta, elektrikli tezgahlarda saatte 12 ürüne kadar çıkılabildiğini belirtiyor; ona göre fark, hız değil kültürel devamlılıkta yatıyor.

Ziyaretçi tepkileri ve nesiller arası bağ:

Atölyeyi gören eski nesil ziyaretçiler geçmişten kopan hatıralara dönüyor; yeni nesil ise ipliklerin tezgâhtan geçişindeki 'algoritma'ya benzer düzen karşısında büyüleniyor. Karaşın, misafirlerin gözlerindeki ışıltının ve nostaljik duygunun kendisini motive ettiğini söylüyor ve bu tezgâhın, Buldan dokuma geleneğinin yaşayan bir parçası olmaya devam etmesini amaçlıyor.

Ustanın çabası, bölgenin zengin el işi mirasını somut bir şekilde korurken, geleneksel tekniklerin bugünle kurduğu diyalogu da görünür kılıyor. Bu atölye, yalnızca kumaş değil, aynı zamanda bir kültürün geleceğe taşınma çabasını temsil ediyor.

DENİZLİ&#039;NİN DOKUMACILIĞIYLA ÜNLÜ BULDAN İLÇESİNDE YAŞAYAN VEYSEL KARAŞIN, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN...

DENİZLİ'NİN DOKUMACILIĞIYLA ÜNLÜ BULDAN İLÇESİNDE YAŞAYAN VEYSEL KARAŞIN, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL EL DOKUMACILIĞINI VE ASIRLIK KÜLTÜR MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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