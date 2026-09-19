Eldor Shomurodov'un çift golü Başakşehir'e farklı galibiyet getirdi

Maç özeti:

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımın Özbek forveti Eldor Shomurodov iki gol kaydederek bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Gollerin gelişimi:

Müsabakanın 33. dakikasında Ivan Brnic'in sol kanattan gönderdiği pasta ceza sahası içinde sırtı dönük şekilde topu kontrol eden Shomurodov, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 65. dakikada ise Olsen'in pasında ceza sahası sağ çaprazında uzak köşeye yaptığı yerden vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Shomurodov'un sezon performansı:

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı; Gençlerbirliği mücadelesiyle ligdeki gol sayısı toplam 6 oldu. Mücadeleye 11'de başlayan Shomurodov, 77. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

Shomurodov'un iki golü, Başakşehir'in maç boyu kontrolünü sağlamasına katkı verdi ve takımın farklı bir skorla galip gelmesini mümkün kıldı.

BAŞAKŞEHİR’İN ÖZBEK FUTBOLCUSU ELDOR SHOMURODOV, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA ATTIĞI 2 GOLLE BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG’DEKİ GOL SAYISINI 6’YA YÜKSELTTİ.