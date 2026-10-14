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Elektrik kaynaklı duman, kozmetik mağazasında önlemle sonlandırıldı

Bolu Tabaklar Mahallesi'nde bir kozmetik mağazasının kasa bölümündeki kablolardan duman çıktı; itfaiye hızla müdahale ederek tehlikeyi kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elektrik kaynaklı duman, kozmetik mağazasında önlemle sonlandırıldı

Elektrik kaynaklı duman, kozmetik mağazasında önlemle sonlandırıldı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik satış mağazasında, kasa bölümündeki kablolardan elektrik kaynaklı dumanlar yükseldi. Durumu fark eden çalışanlar derhal yetkililere haber verdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri ile polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, dumanın kaynağını tespit edip gerekli müdahaleyi yaparak, muhtemel yangının büyümesini önledi. Olay sırasında çevre güvenliği sağlandı ve iş yerinde daha büyük bir risk oluşturabilecek unsurlar kontrol altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Başlangıç değerlendirmelerine göre elektrik kaynaklı olduğu öne sürülen olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, çalışmanın ardından kesin nedenin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi için rapor hazırlanacağını bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ, MÜDAHALE EDEREK TEHLİKEYİ BÜYÜMEDEN...

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ, MÜDAHALE EDEREK TEHLİKEYİ BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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