Elektrik kaynaklı duman, kozmetik mağazasında önlemle sonlandırıldı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik satış mağazasında, kasa bölümündeki kablolardan elektrik kaynaklı dumanlar yükseldi. Durumu fark eden çalışanlar derhal yetkililere haber verdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri ile polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, dumanın kaynağını tespit edip gerekli müdahaleyi yaparak, muhtemel yangının büyümesini önledi. Olay sırasında çevre güvenliği sağlandı ve iş yerinde daha büyük bir risk oluşturabilecek unsurlar kontrol altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Başlangıç değerlendirmelerine göre elektrik kaynaklı olduğu öne sürülen olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, çalışmanın ardından kesin nedenin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi için rapor hazırlanacağını bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ, MÜDAHALE EDEREK TEHLİKEYİ BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI.