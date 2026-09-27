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Elektrikli araçtan teleferiğe: çay hasadını kurtaran iki salatalık

Rize Pekmezli'de elektrik kesilince V2L özellikli bir elektrikli araç teleferiğe güç verip 7 işçinin çay hasadını kurtardı; olay sosyal medyada iki salatalık mizahı yarattı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elektrikli araçtan teleferiğe: çay hasadını kurtaran iki salatalık

Kesinti krizini köylü zekâsı çözdü:

Rize'nin Pekmezli köyünde çay hasadının yoğun olduğu günlerde yaşanan elektrik kesintisi, üreticilerin işini durma noktasına getirdi. Alcan Katmer ve 7 işçi, dik yamaçlardan toplanan çayları yukarı çektirmek için kullandıkları teleferiğin bir anda durmasıyla karşılaştı. Bölgedeki fırtına nedeniyle tellerin üzerine ağaç devrilmiş ve elektrik idaresi akşam saatlerine kadar enerji verilemeyeceğini bildirmişti.

Taşınması güç olan 20'ye yakın bez çayı arazide kalma riskiyle karşılaşınca Katmer, çözümü arkadaşında gördü. Daha önce ev tadilatında aracından elektrik alıp matkap çalıştırdığını hatırladığı arkadaşı İsmail Ceylan'ı aradı ve yardım istedi.

Teleferiğe V2L ile güç sağlandı:

Ceylan, aracında bulunan V2L (Vehicle-to-Load) yani harici güç verme özelliğini kullanarak teleferiği çalıştırdı. İspir yönünde olan Ceylan yolunu değiştirip geri döndü; arabanın prizinden verilen elektrikle teleferik yeniden çalıştı ve çaylar güvenle yukarı çekildi. Bu sayede hasat akşama kadar arazide kalmaktan kurtuldu.

Olay, hem pratik çözümü hem de bölge insanının dayanışmasını gösterdi. Katmer, durumu anlatırken teleferiğin çalıştırılmasının ardından emeğe karşı küçük bir jest olarak ilk bulduğu iki salatalığı arkadaşına verdiğini söyledi: 'Çaylarımızı sağ salim çektik. Hediye olarak da o an aklıma iki taze salatalık geldi; iki salatalığa 20’ye yakın bez çayı yukarı çektik.'

Gülümseten sonuç ve sosyal medya yankısı:

Ceylan da yardıma koştuğunu mizahi bir dille anlattı ve sonrasında köyde herkesin kendisini çağırmaya başladığını belirtti. 'Ben Alcan'ı arayıp kampa gideriz, arabanın prizinden elektrik kullanırız demiştim. Ne bileyim beni çay teleferiğini çalıştırmak için çağıracağını. Şimdi elektrik kesilen herkes beni arıyor, bize de cereyan ver diyor. Adım İsmail Ceylan'dı, köyde adım kaldı İsmail "Ceryan"' ifadeleriyle durumu özetledi.

İkili, yaşananları sosyal medyada paylaşarak hem hasadı kurtaran çözümü hem de iki salatalık karşılığında yapılan yardımı köy fıkralarını andıran bir anıya dönüştürdü. Olay, modern teknolojinin kırsalda pratik çözümler yaratabileceğine dair somut bir örnek olarak kayda geçti.

RİZE&#039;NİN PEKMEZLİ KÖYÜNDE ELEKTRİK KESİLİNCE TELEFERİĞİ ÇALIŞMAYAN ÇAY ÜRETİCİSİNİN İMDADINA...

RİZE'NİN PEKMEZLİ KÖYÜNDE ELEKTRİK KESİLİNCE TELEFERİĞİ ÇALIŞMAYAN ÇAY ÜRETİCİSİNİN İMDADINA, ARACININ HARİCİ GÜÇ (V2L) ÖZELLİĞİYLE TELEFERİĞE ELEKTRİK VERİP HASADI KURTARAN VE KARŞILIĞINDA 2 SALATALIK ALAN ARKADAŞI YETİŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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