Elektrikli bisikletiyle inşaat temelinden düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

olay nasıl gerçekleşti:

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, 80 yaşındaki emekli çiftçi Cavit Özkan elektrikli bisikletini park etmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Özkan, elektrikli bisikletiyle birlikte savrularak yaklaşık 5 metre yükseklikten bir inşaatın temeline düştü.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan Özkan, sağlık ekiplerine teslim edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİNİ PARK ETMEYE ÇALIŞAN 80 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN İNŞAAT TEMELİNDEN AŞAĞIYA DÜŞEREK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.