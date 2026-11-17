Elektronik beyinle kontrol: muayene verileri her zaman güvenilir değil:

Konya'da oto ekspertizlik yapan Şenol Uysal, ikinci el piyasasında kilometre düşürme vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Uysal, araç alımında sadece muayene kayıtlarına bakmanın yeterli olmayabileceğini, elektronik beyin (ECU) üzerinden yapılan sorgulamaların daha doğru sonuç verdiğini belirtiyor.

Uysal, konuyu şöyle özetliyor: "Kilometreyi beyninden sorgulama yapıyoruz. Muayene istasyonundan sorduğumuz veriler net olmayabiliyor. Düşürülmüş kilometre oraya gittiği zaman üzerinde görünen kilometre yazıyor. Bunu beyinden şase numarasıyla birlikte ruhsattan beyine bağlanıyoruz. Kilometre düşürüldüğü zaman değer kaybı tabii ki olur. Bir de nitelikli dolandırıcılığa giriyor bu suç"

Mağduriyet ve yasal seçenekler:

Uysal, kilometre düşürmenin araç fiyatı ve alıcı üzerinde doğrudan maddi etkisi olduğunu vurguluyor. Örnek vererek durumu açıklıyor: "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi fiyat belki daha fazla oynuyor. Burada yasal olmayan bir hak var. Yani bu dinen de uygun değil, kanunen de yasak, sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım. Araç alacak kişi arabayı almıyor. Araba üzerindeki olan ruhsatta üzerinde olan şahıs da kilometre oyununu bilmiyorsa bir önceki arabayı aldığı şahsa dava açabiliyor. Artık nereye kadar giderse, kimde düştüğü belli olana kadar gider bu. Yani o yönde dava açılabiliyor"

Kontrol edilmesi gereken beş kritik nokta:

Uysal, ekspertiz sürecinde öncelikli olarak kilometre, airbag, kaporta, motor ve şanzıman olmak üzere beş noktanın ağır kusur açısından dikkatle incelendiğini belirtiyor. Sözlerini şu cümlelerle sürdürüyor: "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okumuyor ve okumadığını da belirtiyoruz ama yüzde 90, kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor, şanzıman, bu 5 nokta ağır kusur olarak giriyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor."

Uysal ayrıca hasar kayıtları konusunda yanıltıcı işaretlere dikkat çekiyor: "Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu 5 önemli noktaya motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolü mutlaka baktırsınlar"

Uzman uyarısı: İkinci el araç alırken muayene kayıtlarına ek olarak elektronik beyin sorgulaması ve uzman ekspertizi yaptırmanın, kilometre düşürme dolandırıcılığı ve ağır kusurların tespitinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

KONYA'DA İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA KİLOMETRE DÜŞÜRME İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARIDA BULUNAN UZMANLAR, ARAÇLARIN ELEKTRONİK BEYİNLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN KONTROLLERDE KİLOMETRELERİN BÜYÜK ORANDA TESPİT EDİLEBİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR.