Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi

kurtarma operasyonu:

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyünde etkili olan kar fırtınası sırasında kırsal alanda mahsur kaldığı bildirilen çobanın kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçildi. Ağrı Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmada, bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

çalışmanın akışı:

Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler bölgeye ulaşmak için koordineli arama-kurtarma faaliyeti yürüttü. Ekiplerin sahadaki çalışması sonucunda mahsur kalan vatandaş bulundu ve güvenli bölgeye alınması sağlandı.

teslim ve sağlık kontrolü:

Kurtarılan çoban, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer, benzer hava koşullarında vatandaşlara tedbirli olmaları ve ihbar hattını kullanmaları çağrısında bulundu.

AĞRI’DA KAR FIRTINASINDA MAHSUR KALAN ÇOBAN KURTARILDI