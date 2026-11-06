Elma boğazına kaçtı; iş arkadaşlarının müdahalesi hayatını kurtardı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir iş yerinde elma yerken gülen Mehmet Ali Saraçoğlu'nun boğazına elma parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Saraçoğlu, yardım istemek için iş yerine girdi ve kısa süreli panik yaşandı.

Olayın gelişimi:

Durumu fark eden iş arkadaşları derhal müdahale etti ve bilindik ilk yardım uygulaması olan Heimlich manevrası ile boğazdaki elma parçası çıkarıldı. Müdahale sonucu tıkanıklık giderildi ve Saraçoğlu'nun solunumu normale döndü. Olay sırasında soğukkanlı davranılması, sorunun hızlı çözülmesinde belirleyici oldu.

Görüntüler ve tanıkların ifadeleri:

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde Saraçoğlu'nun iş yerine girip yardım istediği ve uygulanan manevra ile rahatladığı görülüyor. Olayı anlatan Halit Ertan, televizyonda sıkça benzer görüntüler gördüklerini ancak kendi başlarına geleceğini hiç düşünmediklerini belirtti ve benzer durumlara karşı hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı. Mehmet Ali Saraçoğlu ise yaşadıklarını büyük bir ders olarak nitelendirip, kendisine yardımcı olan arkadaşlarına teşekkür etti.

Olay, iş yerinde temel ilk yardım bilgisinin ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu; güvenlik kamerası kayıtları ise müdahalenin etkinliğini belgeledi.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ELMA YERKEN GÜLEN VATANDAŞIN BOĞAZINA ELMA PARÇASI KAÇTI. İŞ ARKADAŞLARININ HEİMLİCH MANEVRASI İLE ELMA PARÇASI ÇIKARILIRKEN, YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.