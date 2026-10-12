Elmalı'da dalında değer bulamayan elma meyve suyuna yönlendiriliyor

Elmalı üreticileri masrafları karşılayamıyor:

Antalya'nın Elmalı ilçesinde elma üreticileri, artan işçilik, toplama, buzhane ve kasa giderleri nedeniyle üretim maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. Kalitesine göre tüccarlara 15-20 TL arasında verilen elmalar, bazı üreticiler için masrafları karşılamadığı için kilogramı 5 TL gibi fiyatlarla meyve suyu işleyenlere gönderiliyor.

Üreticiler, ağaçtaki ürünün dalından çıkış fiyatının düşük kalmasının masrafları karşılamadığını, aracıların bu süreçten daha fazla kazanç sağladığını belirtiyor. Bu durum, özellikle küçük ölçekli üreticilerde ekonomik sürdürülebilirliği tehdit ediyor.

hasat yöntemleri ve gelir kaybı:

Bazı üreticiler, masrafları azaltmaya çalışmak için elmaları 'çırparak' topluyor; yani ağaçtan elle özenle toplanmak yerine kırma yöntemiyle hasat yapılıyor. Bu uygulama hem ürün kalitesini düşürüyor hem de yalnızca meyve suyu veya işlenmiş ürünlere yönlendirmeyi artırıyor. Üreticiler, elde ettikleri fiyatlarla işçilik ve depolama giderlerini denkleştiremediklerini söylüyor.

Tekke Mahallesi üreticisi Ali Erçin durumu özetlerken, 'Mahsulümüz hiç parasına gidiyor' diyerek, aradaki alıcıların kendilerinden daha kazançlı çıktığını vurguladı. Benzer şekilde Bayralar Mahallesi üreticisi Yusuf Atlı de 'Bu yıl gibisini görmedik. Şu an zararına çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

çözüm beklentisi ve riskler:

Üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerini değerinde satabilmek ve üretimi sürdürebilmek için piyasa düzenlemesi, aracılarla pazarlık gücü veya destek mekanizmaları talep ediyor. Aksi halde hem ürün kalitesi hem de bölgesel üretim kapasitesi olumsuz etkilenecek; toplama ve depolama maliyetleri düşürülmediği sürece daha fazla meyve elden çıkış fiyatının altında işlem görmeye devam edebilir.

Elmalı'daki üreticilerin yaşadığı bu tablo, tarımsal gelir dağılımındaki dengesizliklere ve tedarik zinciri maliyetlerinin üretici payına yansımasına işaret ediyor. Üreticiler, önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını bekliyor.

ÜRETİCİLER, ELMALARIN DALINDAN ÇIKIŞ FİYATININ DÜŞÜK OLMASI NEDENİYLE MASRAFLARINI KARŞILAMADIĞINI, KENDİLERİNİN DEĞİL ARACILARIN BU DURUMDAN KAZANÇLI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ.