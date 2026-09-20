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Elvin Mendy Manisa'da anjiyoya alındı

İstanbulspor’un 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçı sonrası göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırıldı; Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda anjiyo yapıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:17

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 23:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elvin Mendy Manisa'da anjiyoya alındı

Olayın gelişimi:

İstanbulspor forması giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero Elvin Mendy, Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın ardından takım otobüsüyle İstanbul'a dönmek üzereyken Kırkağaç civarında göğüs ağrısı şikayeti yaşadı. İlk müdahalesi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne götürülen oyuncuya burada acil bakım uygulandı ve daha ileri tetkikler için sevk kararı verildi.

Tedavi ve takip:

Mendy, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı ve anjiyoya alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre anjiyodan çıkan futbolcunun bilincinin açık olduğu, sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Kulüp ve sağlık süreci:

Olayla ilgili olarak sağlık ekipleri müdahaleyi sürdürürken, oyuncunun tedavi süreci ve durumu yakın takip altında tutuluyor. İstanbulspor ve ilgili sağlık birimleri, Mendy'nin durumuna ilişkin gelişmeleri paylaşmaya devam edecek.

İSTANBULSPOR’UN 19 YAŞINDAKİ GAMBİYALI FUTBOLCUSU ELVİN MENDY, MANİSA FK MAÇININ ARDINDAN GÖĞÜS...

İSTANBULSPOR’UN 19 YAŞINDAKİ GAMBİYALI FUTBOLCUSU ELVİN MENDY, MANİSA FK MAÇININ ARDINDAN GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI. YOĞUN BAKIMA ALINAN MENDY’NİN ANJİYOYA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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