Emeğin görünürlüğü: Yunusemre'de 93 kadının üretimi sergilendi

Yunusemre Belediyesi Melek Gökmen Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen dikiş kursunun yılsonu sergisi, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturdu. Sergide birbirinden farklı tekstil ve el işi ürünler yer aldı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Açılış ve katılımcılar:

Serginin açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan Bozkurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Ziya Çiçek, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, merkezde yürütülen eğitimin somut çıktılarının sergilenmesine olanak tanıdı.

Kursiyerlerin emeği ve değerlendirme:

Sergiyi gezen Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan Bozkurt, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arslan Bozkurt etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Burada yalnızca birbirinden güzel ürünleri görmüyoruz; aynı zamanda büyük bir emeğin, sabrın ve dayanışmanın sonucuna tanıklık ediyoruz. Her bir çalışmanın arkasında öğrenme isteği ve üretme heyecanı var. Kadınlarımızın kendilerini geliştirebildikleri, yeni beceriler kazanabildikleri ve bir arada olabildikleri alanları çoğaltmayı çok değerli buluyoruz. Bu güzel eserleri ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizi ve emeği geçen eğitmenlerimizi kutluyorum."

Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ürünlerini sergileme imkânı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu fırsatı sağlayan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Sergi, kadınların sosyal hayata katılımını ve üretkenliğini görünür kılma hedefiyle düzenlenen çalışmaların somut bir örneği olarak değerlendirildi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ MELEK GÖKMEN KADIN DAYANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE DİKİŞ KURSUNA KATILAN 93 KADIN, YIL BOYUNCA HAZIRLADIKLARI ÜRÜNLERİ YILSONU SERGİSİNDE BEĞENİYE SUNDU. EL EMEĞİ ÜRÜNLERİN YER ALDIĞI SERGİ, ZİYARETÇİLERDEN İLGİ GÖRDÜ.