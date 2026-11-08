Emek hareketi COP31'de görünür olacak: Memur-Sen ve ILC paneller, sergi ve çağrıyla

Memur-Sen ve ILC, COP31 programında emek perspektifini öne çıkarıyor

Memur-Sen ile Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC), COP31 kapsamında Yeşil ve Mavi Bölgelerde düzenleyecekleri paneller ve kuracakları deneyim sergisiyle emek hareketinin iklim politikalarına ilişkin öncelik ve beklentilerini uluslararası gündeme taşıyacak. Program, adil geçiş, yeşil ve dijital dönüşüm, iklim diplomasisi, sosyal diyalog ve iklim değişikliğinin toplumsal etkileri başlıklarına odaklanıyor.

Deneyim sergisi: 'Dönüş Umudu: El-Avde' ne anlatıyor:

Memur-Sen ve ILC tarafından hazırlanan 'Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi' deneyim sergisi, COP31 Yeşil Bölge'de Filistin halkının toprağına ve geçmişine duyduğu bağlılığı, geleceğe dair umudunu ziyaretçilerle buluşturacak. Sergi, zeytin ağaçlarının köklerinde bir halkın hafızasını, anahtarlarda ise evlerine ve topraklarına dönme özlemini anlatıyor ve barış ve adalet olmadan sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olmayacağı mesajını öne çıkarıyor.

Sergi, Gazze’nin yalnızca yıkım ve acılarla değil; kökleri, kültürü, direnişi ve yeniden yaşam kurma iradesiyle hatırlanmasını amaçlıyor. 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde COP31 Yeşil Bölge’deki Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda (Gazze salonu girişi) ziyaretçilere açık olacak ve yerinde katılamayanlar için çevrim içi erişime de açılacak.

Paneller ve ana gündem maddeleri:

Memur-Sen ve ILC, Mavi ve Yeşil Bölgelerde düzenlenecek dört farklı panelde, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkileri, adil geçiş sürecinde çalışanların hak ve kazanımlarının korunması, iklim diplomasisi ve iklim değişikliğinin toplumsal sonuçları gibi konuları ele alacak. Etkinliklerde sendikaların karar alma süreçlerindeki rolü ve uluslararası emek dayanışığının güçlendirilmesi de tartışma başlıkları arasında yer alacak.

Genel Başkan Ali Yalçın, 9 Kasım Pazartesi günü COP31 Yeşil Bölge’deki İklim ve Çevre Pavilyonu’nda düzenlenecek İklim Diplomasisi Akademisi’nde katılımcılara hitap edecek ve emek hareketinin adil geçiş vizyonunu anlatacak. Yalçın ayrıca 12 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da COP31 Mavi Bölge’deki ILO Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Süreçlerinde Adil Geçiş: Sendikaların Öncelikleri ve Beklentiler" başlıklı panele katılarak bu konuları uluslararası gündeme taşıyacak.

Panelin moderatörlüğünü ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan yapacak; oturum, ulusal ve uluslararası sendika liderleri ile Türkiye’den çalışma hayatının paydaşlarını bir araya getirecek.

Uluslararası iş birliği ve sendikal katılım:

Hamza Öksüz (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve ILC Genel Sekreteri) 18 Kasım Çarşamba günü Yeşil Bölge’de düzenlenecek "Adil Geçişin Merkezinde Çalışanlar" başlıklı panelde yer alacak. Panelde Ali Aybey (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü), Waheed Hoosen (FEDUSA Başkan Yardımcısı) ve Babacar Sylla (CNTS İklim ve Adil Geçiş Koordinatörü) konuşmacı olarak yer alacak; moderatörlük görevini ise Lylia Tennah (Memur-Sen Uluslararası İlişkiler Uzmanı) üstlenecek.

Panelde adil geçişin çalışma hayatına etkileri, dönüşüm süreçlerinde çalışan haklarının korunması, sendikaların karar alma mekanizmalarına katılımı ve kapasite geliştirme programlarının önemi ele alınacak.

Sıdıka Aydın (Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı) ise 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Mavi Bölge’de gerçekleştirilecek "İklim Değişikliğinin Toplumsal Etkileri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı panelde, iklim politikalarının belirlenmesinde sendikaların rolü ve sosyal diyalogun gerekliliğini vurgulayacak.

Memur-Sen ve ILC, sergi ve paneller aracılığıyla hem sahadan gelen anlatıları hem de emek odaklı politika önceliklerini COP31 gündemine taşımayı, uluslararası aktörlerle bu gündemleri tartışarak somut adımların izlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

COP31'DE YERİNİ ALAN MEMUR-SEN VE ULUSLARARASI EMEK KONFEDERASYONU (ILC), MAVİ VE YEŞİL BÖLGELERDE YER ALACAĞI PANELLER VE ETKİNLİKLE EMEK HAREKETİNİN İKLİM POLİTİKALARINA İLİŞKİN ÖNCELİK VE BEKLENTİLERİNİ COP31 GÜNDEMİNE TAŞIYACAK.