Emek Mahallesi'ne dayanışma merkezi olacak üç katlı taziye ve kültür evi

Emek Mahallesi'ne yeni sosyal ve kültürel donatı

Akdeniz ilçesi Emek Mahallesi'nde yapılacak olan üç katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Toplam 1.367 metrekare alana yayılan proje, mahalle talebi üzerine Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. İnşaat maliyetini üstlenen hayırsever iş insanı Hikmet Kaya ve devlet ile yerel yönetim desteğiyle tesisin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Tören ve katılımcılar:

Karacailyas Emek Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki alanda düzenlenen temel atma törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı yöneticileri, kamu kurum temsilcileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve hayırsever iş insanı Hikmet Kaya katıldı. Törende yapılan konuşmalarda projenin bölge için önemi ve destek veren kurumlara teşekkürler dile getirildi. Konuşmaların ardından Vali Toros, Başkan Vekili Beşikci, Mersin Müftüsü ve Hikmet Kaya tarafından tesisin temeli birlikte atıldı.

Projenin hukuki ve lojistik zemini:

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, muhtarlığın yanında bulunan arsanın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından "Dini Tesis Alanı ve Taziye Evi" yapılması şartıyla belediyeye tahsis edildiğini anlattı. Belediyenin hazırladığı üç katlı proje, hem taziye hem kültürel işlevleri aynı çatı altında topluyor. Beşikci, tesisin çalışmalarının belediye koordinasyonunda yürütüleceğini ve açılış hedefini açıkladı.

Tören konuşmalarında projeye verdikleri destek için Mersin Valisi Atilla Toros ile hayırseverlere teşekkür edildi; Toros, hayırseverliğin yerel dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurguladı ve yatırımın sadaka-i cariye niteliğinde olduğunu belirtti.

Merkezin işlevi ve hedefleri:

'Hacı Sabri Kaya Taziye Evi ve Azize Kaya Kültür Evi' adıyla anılacak merkez, yalnızca taziye hizmeti vermeyecek; mahallelinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenecek. Proje, vatandaşların bir araya gelip etkinlik düzenleyebileceği, dayanışma ve birlik ruhunun güçleneceği bir merkez olarak kurgulandı. Hayırseverin isteği üzerine anne ve babasının isimleri tesis bünyesinde yaşatılacak.

Beşikci tören sırasında, merkezle ilgili takvimi de paylaştı; proje için belediye çalışmalarının sürdüğünü belirterek, tesisin 8 Eylül 2027 tarihinde tamamlanıp hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Aynı metinde proje için başka bir ifadede tamamlanma süresi olarak 6 ay hedefi de aktarılmış olup, belediye yürütme ve finansman takvimi doğrultusunda nihai tarihin belirlenmesi planlanmaktadır.

İnşaat maliyeti tamamen hayırsever Hikmet Kaya tarafından karşılanacak olan merkez, tamamlandığında Emek Mahallesi sakinlerine uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanan bir yerel donatı olacak. Belediye ve valilik temsilcileri, benzer projelerin diğer mahallelerde de yaygınlaştırılabileceğini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE EMEK MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK 3 KATLI TAZİYE VE KÜLTÜR EVİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI. TOPLAM BİN 367 METREKARE ALANA SAHİP OLACAK TESİSİN İNŞAAT MALİYETİNİ HAYIRSEVER İŞ İNSANI HİKMET KAYA ÜSTLENİRKEN, MERKEZİN 6 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.