Hatay'da vefa yemeğinde buluşma:

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Reyhanlı'da düzenlenen vefa yemeğinde emekli öğretmenler ve okul müdürleri onurlandırıldı. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı de katılarak, yıllarca eğitim hizmetinde bulunmuş davetlilerle bir araya geldi.

valinin mesajı ve teşekkürleri:

Vali Masatlı, öğretmenlerin nesillerin yetişmesindeki rolüne dikkat çekti ve kendi eğitim hayatında emeği geçen öğretmenlerini minnetle andığını belirtti. Masatlı ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasında öğretmenlerin yalnızca sınıf içi görevlerde değil, arama kurtarma, iaşe ve çadır ile konteyner kentlerin kurulması ve yönetilmesi gibi sahada yürütülen çalışmalarda da aktif rol aldığını vurgulayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

anılar, hediyeler ve kapanış:

Programda katılımcılara Öğretmenler Günü anısına hediyeler takdim edildi. Emekli eğitimciler geçmişe dair anılarını paylaşırken, sohbetler ve karşılıklı teşekkürlerle organizasyon samimi bir atmosferde devam etti. Vali Masatlı, etkinlikte emekli eğitimcilere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi ve program paylaşılan anılarla sona erdi.

VALİ MUSTAFA MASATLI, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN VEFA YEMEĞİNDE EMEKLİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.