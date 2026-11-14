Emekli Evim'de yaşlılara diyabet eğitimi: kendi kan şekerini ölçmeyi öğrendiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını koruma ve sağlıklı yaşlanmayı destekleme amaçlı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Emekli Evim'de düzenlenen programda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara diyabet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde sağlık personelleri, diyabetin ne olduğu, günlük yaşamda kan şekeri takibinin önemi ve doğru kan şekeri ölçümünün nasıl yapılması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Daha önce MESKA Sosyal Tesisleri'nde verilen "Hipertansiyon Farkındalığı ve Doğru Tansiyon Ölçümü" eğitiminin devamı niteliğindeki oturumda, yaşlı bireylerin kendi sağlıklarını izleyebilmelerine yönelik temel bilgiler ön plana çıkarıldı.

Uygulamalı ölçümler ve hedefler:

Program uygulamalı olarak planlandı; katılımcılara kan şekeri ölçüm cihazının doğru kullanımı gösterildi ve bireylerin evde tek başlarına güvenli şekilde ölçüm yapabilmeleri sağlandı. Etkinlik sonunda katılımcıların kan şekeri ölçümleri yapılarak mevcut değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin amacı, yaşlı bireylerin diyabet konusunda bilinçlenmesini sağlamak, kendi sağlıklarını takip etme becerilerini geliştirmek ve düzenli takiple muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilmesine katkı sunmaktır. Yetkililer, düzenli ölçüm ve takibin önemine vurgu yaptı ve benzeri koruyucu sağlık çalışmalarının süreceğini belirtti.

TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAYA VE SAĞLIKLI YAŞLANMAYI DESTEKLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA EMEKLİ EVİM’DE DİYABET EĞİTİMİ VERDİ.