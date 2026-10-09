Emekli maaşları pazara göre hesaplanmalı: emekli geçinme endeksi talebi

TÜED Erzurum Şube Başkanı’ndan TÜİK verilerine itiraz

TÜED Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Araz, açıklanan rakamların milyonlarca emeklinin günlük yaşamındaki gerçek fiyat artışlarını yansıtmadığını savunarak verilerin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Araz, emeklilerin gelirlerinin ve harcama alışkanlıklarının masa başı tablolarla değil; pazardaki, marketteki, eczanedeki, kiradaki ve fatura kalemlerindeki fiyatlara göre şekillendiğini vurguladı ve 'Emekli masa başındaki tabloya göre değil, pazara göre yaşıyor' ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamları ile emekli gerçeği arasındaki uçurum:

Şube Başkanı Araz, açıklanan oranların emeklilerin cebine yansımadığını belirterek yetkililere somut sorular yöneltti: 'Hangi emeklinin mutfak harcaması bir ayda yalnızca yüzde 1,84 arttı? Hangi emeklinin kirası, faturası, sağlık gideri bu açıklanan enflasyona göre yükseldi? Hangi pazarda, hangi markette yıllık hayat pahalılığı yüzde 29,73?' dedi. Araz, bu rakamlar ile emeklilerin gerçek alım gücü arasındaki mesafenin büyüdüğünü vurguladı.

'Emekli geçinme endeksi' önerisi:

Araz, emekli maaş zammı belirlenirken genel TÜFE yerine emeklilerin tüketim kalıplarını esas alan bir mekanizmanın geliştirilmesini önerdi. Buna göre oluşturulacak 'Emekli Geçinme Endeksi' gıda, kira, konut, sağlık ve enerji giderlerinin emekliler için gerçek ağırlığını yansıtmalı. Araz, sabit gelirlinin enflasyonunun farklı olduğuna dikkat çekerek, 'Aylığının büyük bölümünü kiraya, gıdaya, faturaya ve ilaca ayıran emeklinin hayat pahalılığını genel ortalamaların arkasına saklayamazsınız' diye konuştu.

TÜİK'e şeffaflık çağrısı:

Kurumların istatistiksel verilerinin yalnızca bilgi amacı taşımadığını, aynı zamanda milyonlarca emeklinin maaş artışını doğrudan etkilediğini hatırlatan Araz, hesaplama süreçlerinde tam şeffaflık talep etti. Açıklamasında 'Sadaka değil, yıllarca ödenen primlerin hakkını istiyoruz' ifadelerine yer veren Araz, yetkililere 'Emeklinin aylığını masa başındaki rakamlara değil, çarşının, pazarın, mutfağın gerçeklerine göre belirleyin. Emekliyi rakamlara ezdirmeyin' çağrısını yöneltti.

Şube Başkanı'nın değerlendirmesi, emekliler lehine daha hedefli ve tüketim ağırlıklarını dikkate alan bir enflasyon göstergesi talebini gündeme taşıdı. Araz'ın önerisi, emekli harcama kalıpları temel alınarak yapılacak hesaplamaların, maaş ayarlamalarında farklılık yaratabileceği mesajını veriyor.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ (TÜED) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI ZEKERİYA ARAZ, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARINA TEPKİ GÖSTERDİ. AÇIKLANAN VERİLERİN EMEKLİLERİN YAŞADIĞI HAYAT PAHALILIĞINI YANSITMADIĞINI BELİRTEN ARAZ, MAAŞ ZAMLARININ GENEL TÜFE YERİNE "EMEKLİ GEÇİNME ENDEKSİ" TEMEL ALINARAK HESAPLANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.