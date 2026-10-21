Emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser vefat etti; bedenini tıp fakültesine bağışladı

Emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser vefat etti

Balıkesirli emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Keser, 69 yaşındaydı ve Balıkesir'de derin üzüntü yarattı.

Eğitim hayatı ve meslek kariyeri:

Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunu olarak Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından edebiyatla daha fazla ilgilenerek şiir ve yazı çalışmalarını sürdürdü; şair ve yazar kimliğiyle birçok eser bıraktı.

Sivil toplum çalışmaları ve aile yaşamı:

Emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak çeşitli etkinliklerde görev alan Keser, kültür-sanat çevrelerinde tanınan isimler arasındaydı. İki çocuk babası olan yazarın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve sağlık geçmişinin bu süreçte etkili olduğu bildirildi.

Keser'in ani vefatı, hem eğitim camiasında hem de edebiyat çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Arkadaşları ve meslektaşları, eğitimdeki uzun hizmetini ve edebi katkılarını anarak başsağlığı dileklerini iletti.

Bağış kararı ve son gelişmeler:

Vefatından kısa süre önce Keser'in, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki kadavra ihtiyacına ilişkin bilgi sahibi olduğu ve bu duyarlılıkla bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi. Bu karar, hem tıp eğitimi açısından önem taşıyor hem de Keser'in toplum yararına duyduğu sorumluluğu gösteriyor.

Keser'in eserleri ve eğitimdeki izleri, Balıkesir ve çevresindeki sanat ve eğitim ortamlarında anılmaya devam edecek. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletiliyor.

ÖĞRETMEN ŞAİR-YAZAR MUSTAFA KESER VEFAT ETTİ