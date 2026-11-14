Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Yayladağı’nda 9 kadının kurduğu kooperatif, 10 bin metrekarelik serada kesme çiçek ve kudret narı üretimine hazırlanıyor; yağmur suyu depolanacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:41

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 12:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Yayladağı’nda kadın girişimi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde 2024 yılında kurulan Yediveren Endemik Bitkiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 10 bin metrekarelik kesme çiçek serasında üretim planlarını tamamlıyor. Kooperatifin kurucusu ve başkanı olan emekli İngilizce öğretmeni Ayşe Şimşek, projelerini Antalya’da düzenlenen COP31 etkinliğinde anlattı.

kuruluş ve proje yolculuğu:

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra köyüne dönen Şimşek, arkadaşlarıyla birlikte 2024’te kooperatifi kurduklarını belirtiyor. Kamuda 24 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Şimşek, öğretmenlik döneminde hazırladığı Avrupa Birliği Erasmus projeleri deneyimini tarımsal projeye aktardı. Şimşek, kooperatifin IPARD 7’nci çağrı kapsamında Hatay il birincisi olduğunu ve TKDK’ya sundukları projenin 2026 Şubat ayında onaylandığını söyledi.

Projenin odağı kesme çiçek ve gül yetiştiriciliği. Şimşek, "Şu anda 10 bin metrekarelik seramızı kurduk. Önümüzdeki hafta fidelerimizi toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

yağmur hasadı ve su yönetimi:

Kooperatif, iklim değişikliğinin yağış rejimlerini etkilediği gerçeğinden hareketle serada kullanılmak üzere bir yağmur hasadı projesi geliştirdi. Proje, Hayata Destek Derneği’nin 11 ili kapsayan çağrısına sunuldu ve kabul edildi. Amaç, seranın oluklarından akan yağmur sularını boşa gitmekten kurtarmak.

Planlanan sistem kapsamında yaklaşık 150 metreküp kapasiteli bir su deposu temin edilecek ve oluklarda biriken su depolanarak seradaki üretimde ve toprağın sulanmasında yeniden kullanılacak. Bu yaklaşım, hem su verimliliğini artırmayı hem de iklim kaynaklı su dalgalanmalarına karşı üretimi dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atmaca geleneği mağaza koridorlarında: Rize'de kuşlar podyuma çıktı
images

Lodosu izleyen sağanak Tekirdağ sokaklarını duraklara çevirdi
images

COP31'de karar süreci hızlanıyor: başkanlık taslağı gelecek hafta yayımlanacak
images

Gönüllüler Solhan için buluştu, doğayı birlikte temizliyorlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı