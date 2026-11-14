Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Yayladağı’nda kadın girişimi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde 2024 yılında kurulan Yediveren Endemik Bitkiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 10 bin metrekarelik kesme çiçek serasında üretim planlarını tamamlıyor. Kooperatifin kurucusu ve başkanı olan emekli İngilizce öğretmeni Ayşe Şimşek, projelerini Antalya’da düzenlenen COP31 etkinliğinde anlattı.

kuruluş ve proje yolculuğu:

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra köyüne dönen Şimşek, arkadaşlarıyla birlikte 2024’te kooperatifi kurduklarını belirtiyor. Kamuda 24 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Şimşek, öğretmenlik döneminde hazırladığı Avrupa Birliği Erasmus projeleri deneyimini tarımsal projeye aktardı. Şimşek, kooperatifin IPARD 7’nci çağrı kapsamında Hatay il birincisi olduğunu ve TKDK’ya sundukları projenin 2026 Şubat ayında onaylandığını söyledi.

Projenin odağı kesme çiçek ve gül yetiştiriciliği. Şimşek, "Şu anda 10 bin metrekarelik seramızı kurduk. Önümüzdeki hafta fidelerimizi toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

yağmur hasadı ve su yönetimi:

Kooperatif, iklim değişikliğinin yağış rejimlerini etkilediği gerçeğinden hareketle serada kullanılmak üzere bir yağmur hasadı projesi geliştirdi. Proje, Hayata Destek Derneği’nin 11 ili kapsayan çağrısına sunuldu ve kabul edildi. Amaç, seranın oluklarından akan yağmur sularını boşa gitmekten kurtarmak.

Planlanan sistem kapsamında yaklaşık 150 metreküp kapasiteli bir su deposu temin edilecek ve oluklarda biriken su depolanarak seradaki üretimde ve toprağın sulanmasında yeniden kullanılacak. Bu yaklaşım, hem su verimliliğini artırmayı hem de iklim kaynaklı su dalgalanmalarına karşı üretimi dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.