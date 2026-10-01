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Emekli öğretmenin üç eserinde şiir, psikoloji ve kişisel dönüşüm izleri

Bilecik’te 30 yıl eğitim verdikten sonra yazarlığa yönelen emekli öğretmen Seyfettin Yıldız, şiir, psikoloji ve kişisel gelişim içeren üç eser yayımladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emekli öğretmenin üç eserinde şiir, psikoloji ve kişisel dönüşüm izleri

eğitimden yazarlığa geçen birikim

Bilecik’te 30 yıllık mesleki deneyimini edebiyata aktaran emekli öğretmen Seyfettin Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında sürdürdüğü görevleri kitaplarına taşımaya devam ediyor. 30 yıllık eğitimcilik geçmişi ve bunun 22 yılını yöneticilik yaparak geçirmesi, eserlerine hem uygulamalı hem de kuramsal bir perspektif kazandırıyor.

kariyer adımları ve yerel görevler:

Yıldız, meslek hayatı boyunca Pazaryeri’nde okul müdürlüğü görevinde bulundu ve aynı zamanda Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi kurumlarda çalıştı. Bu deneyimler, yazarın insan ilişkileri, öğretim süreçleri ve toplumsal gözlemlerini kitaplarına yansıtmasına zemin oluşturuyor.

üç eser, üç yaklaşım:

Yazarın daha önce yayımladığı "Vuslata Beş Kala" adlı şiir kitabının ardından okurla buluşturduğu yeni çalışmaları "Senin Hipnozun" ve "Kendini Tanımak", farklı okuma ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu eserler; şiir dilinden psikoloji ve kişisel gelişim yaklaşımlarına, ayrıca metinlerde zaman zaman görülen tasavvufi göndermelere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Okuyucu, Yıldız’ın kitaplarında hem duygusal hem de zihinsel okumalar yapma imkânı buluyor; şiirleri duygusal bir yere dokunurken, kişisel gelişim odaklı metinleri gündelik yaşamda uygulanabilir çıkarımlar sunuyor. Emekli öğretmenin bu üçlü dokunuşu, yerel birikimin edebiyatla buluşmasının güncel bir örneğini oluşturuyor.

EMEKLİ ÖĞRETMEN SEYFETTİN YILDIZ&#039;DAN EDEBİYAT VE KİŞİSEL GELİŞİME ÜÇLÜ DOKUNUŞ

EMEKLİ ÖĞRETMEN SEYFETTİN YILDIZ'DAN EDEBİYAT VE KİŞİSEL GELİŞİME ÜÇLÜ DOKUNUŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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