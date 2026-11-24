Bartın'da 24 Kasım kutlama programı

Bartın Kültür Merkezi’nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Vali Nurtaç Arslan, il protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, il müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile hayatını kaybeden eğitimciler ve şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.

konuşmalar ve eğitim vizyonu:

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı açılış konuşmasında tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve Bakanlığın öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflerini aktardı. Aşçı, "Bu model; salt bilgi yüklemesini reddederek, bilgiyi hikmetle yoğuran, ahlâkı ve erdemi merkeze alan bir yaklaşımı benimser. ’Köklerden Geleceğe’ şiarıyla yola çıktığımız bu yeni dönemde gayemiz; çocuklarımızı çağın gerektirdiği teknolojik ve bilimsel yetkinliklerle donatmakla birlikte vatanperver, merhametli, adil ve evrensel değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Vali Nurtaç Arslan ise eğitimin insan unsuruna vurgu yaptı: "Hiçbir teknoloji bir çocuğun gözlerindeki umudu fark eden, sessizliğinin ardındaki kaygıyı anlayan ve ona inanarak yol gösteren öğretmenin yerini tutamaz. Teknoloji eğitimin imkânlarını artırabilir; fakat öğretmenin sevgisinin, şefkatinin ve rehberliğinin yerini alamaz. Bizler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken en büyük gücümüzün iyi yetişmiş, düşünen, sorgulayan, üreten, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz."

şeref belgeleri ve bayrak devri:

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere Şeref Belgeleri takdim edildi. Uzun yıllar eğitim hayatını sürdüren öğretmenlerden Fatime Cin emekliliğe adım attı; mesleğe Ardahan’da başlayıp Amasra Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Köksal Toptan Anadolu Lisesi ve son olarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde Almanca öğretmenliği yaptığı belirtildi. Fatime Cin duygularını, "Öğretmen olmak çok güzel bir duygu. Öncelikle çocuğu sevmekle başlıyor her şey. Çocuğu severseniz mesleğinizi daha güzel yaparsınız ve yıllar sonra o yetiştirdiğiniz öğrencilerinizin size yolda selam vermesi halinizi hatırınızı sorması, onların meslek hayatında bir yerlere geldiğini görmek, aile kurduğunu görmek parayla satın alınamayacak bir duygu. Bu da öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ortaya koyuyor" sözleriyle paylaştı.

Vali Arslan tarafından Şeref Belgesi takdim edilen bir diğer öğretmen Mustafa Barış Uz idi. 1995 yılında Bayburt’ta öğretmenliğe başlayan ve 2 yıl sonra Bartın’a gelerek mesleğini burada sürdüren Uz, bayrağı gençlere devrettiklerini söyleyerek, "Manevi açıdan büyük bir hazza ulaşılan fedakarlık içeren bir mesleği yaptık. Bizden sonra gelenler umarım ki bizden çok daha iyi bireyler yetiştirir. Hepsine başarılar diliyorum. Biz artık bayrağı gençlere teslim ettik, hepsinin yolu açık olsun" dedi.

etkinlikler ve kapanış:

Program kapsamında şiir, resim ve tenis gibi branşlarda derece elde eden öğretmen ve öğrencilere hediyeler verildi ve protokol tarafından tebrik edildi. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı konser ise seslendirilen şarkı ve türkülerle beğeni topladı.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BARTIN'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SEBEBİYLE PROGRAM DÜZENLENDİ