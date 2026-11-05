Emekli zammında yaş ve prim gününe göre farklılık önerisi

meclis komisyonunda bütçe sunumu ve emeklilere yönelik çalışma:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında bakanlığın 2027 bütçe teklifi ve 2025 kesin hesapları kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Sunum sonrası soru-cevap bölümünde emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, artışların kapsamı ve yöntemine dair öncelikli çerçeveyi aktardı.

Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını vurgulayarak, yapılacak artışların yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının daha adaletli olacağını söyledi: "Bu çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. İkincisi, yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz."

enflasyon, sabit gelirler ve düzenlemenin temel hedefi:

Bakan, emeklilere ilişkin tartışmalarda emekli aylığını "yük" olarak nitelendiren ifadelere kesinlikle katılmadığını belirtti ve emekli aylığının bir hak olduğuna dikkat çekti. Şimşek, emeklilerin ve sabit gelir sahiplerinin karşılaştığı en büyük tehdidin enflasyon olduğunu söyledi: "Emeklilerimizin, emekçilerimizin asıl düşmanı enflasyondur. Uyguladığımız programın en büyük hedefi enflasyonu kalıcı olarak düşürmektir."

Bakan, enflasyonun düşmesiyle aylık artışların alım gücüne yansıyacağını ve sabit gelirlerin korunmasının esas yolunun bu olduğunu vurguladı.

uygulama takvimi ve kurumlararası koordinasyon:

Şimşek, teknik çalışmanın devam ettiğini, henüz tamamlanmadığını ve düzenlemenin ilgili birçok kurum ile bakanlığı ilgilendirdiğini söyledi. Bu nedenle kendisinin şimdilik bir rakam açıklamasının doğru olmayacağını belirtti. Ayrıca SGK'ya yapılan transferlerde artış olduğuna dikkat çekti ve tedbir boyutlarının olabileceğini ifade etti.

Bakan, çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayı içerisinde sonuçlanacağını ve bütçeden hemen sonra milletvekillerinin takdirine sunulacağını öngördü.

fon denetimi, tasfiye süreci ve MASAK'ın rolü:

Şimşek, serbest fonlara ilişkin risklerin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumları uyardıklarını anlattı. 4 Kasım 2025'teki Sermaye Piyasaları Kongresi ve 2 Aralık 2025 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yatırımcı eşiği gündeme geldi; önce 10 milyon liraye, ardından 2026 içinde en az 1 milyon dolara yükseltilmesi değerlendirildi ve yatırımcı eşiğinin 10 milyon liraya çıkarılması yönünde adım atıldığını belirtti.

Süreç içinde TEFAS uygulama esasları ve altyapı yenilemesi, repo ve para piyasası işlemlerinin Takasbank'a taşınması, ilişkili taraf yatırımlarına sınır getirilmesi ve portföy içeriklerinin KAP'ta daha sık yayımlanması gibi düzenlemeler gündeme alındı. Buna bağlı yazışmaların 9 Aralık 2025 ve sonrasında yapıldığını; SPK'nın çalışma grubu oluşturduğunu aktardı. TEFAS ve SPK süreçlerine ilişkin tarihleri de paylaştı: TEFAS uygulama esaslarının onaylanması 17 Haziran 2026, altyapı çalışmalarının tamamlanması 20 Temmuz 2026, bazı fonların değerlemesinde değişiklik 31 Temmuz 2026 ve SPK'nın yatırım fonu rehberini yayımlaması 28 Ağustos 2026 olarak belirtildi.

Fon soruşturmalarına ilişkin olarak Şimşek, "Elbette bu süreçte ihmali ve suistimali olan varsa hesap verecektir" diyerek sürece taviz verilmeyeceğini vurguladı: "Hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Kim olursa olsun."

Müşteri ve işlem izlemede MASAK'ın rolüne de değinen Şimşek, Türkiye'de kara para aklama ile mücadelede "müşterini tanı" ilkesinin geçerli olduğunu, bankalar ve aracı kurumların şüpheli işlem bildiriminde bulunduğunu, ancak MASAK'ın işlemleri kendi başına durdurmasının işin doğasına aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca 16 Eylül-4 Kasım dönemiyle ilgili iddialara ilişkin MASAK hesaplamalarını paylaşarak, "440 kişinin 401 milyar lira çektiği" iddiasının 306 milyar lirasının fonlar ve grup şirketleri arasındaki işlemlerden kaynaklandığını ve bunun yatırımcı çıkışı değil, fon içi hareket olduğuna dikkat çekti.

tasfiye süreçleri, ödemeler ve kamu kaynakları:

Bakan, tasfiye süreçlerinde kamu kaynaklarının kullanılmadığını vurguladı. Normal tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığını; olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba 62,2 milyar lira ara ödeme yapılmış olduğunu aktardı. Bu ödemelerin 10,7 milyar lirasının TMSF'den geldiğini ve geriye kalan 51,5 milyar liranın fonların kendi kaynakları olduğunu belirtti: "Olağanüstü tasfiyede de şu ana kadar kamudan bir kuruş kaynak kullanılmadı."

Tasfiye sürecindeki ara ödemelerden stopaj kesildiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Şimşek, tasfiye tamamlanmadığı için 7596 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ara ödemelerden tevkifat yapılmadığını söyledi.

borç yapılandırması ve esnaf odaklı düzenleme:

6183 sayılı Kanun kapsamındaki borç yapılandırması taleplerine de değinen Şimşek, mevcut düzenlemede taksit süresinin 72 aya çıkarıldığını ve faiz oranının %39'dan %29'a düştüğünü söyledi. Bu alanda hem muhalefetten hem de Cumhur İttifakı ortaklarından talepler geldiğini aktardı.

Bakan, özellikle esnaf ve küçük işletmelere yönelik daha cazip düzenlemeler üzerinde çalışıldığını, 72 aya kadar taksit ve faiz oranlarında daha kapsamlı indirimler konusunun değerlendirildiğini belirtti. Herkesi kapsayan bir yapılandırmanın, vergisini zamanında ödeyenlerle ödemeyenleri aynı kefeye koyacağına dikkat çekerek önceliğin küçük işletmelere yönelik olabileceğini ifade etti ve teminat şartlarında kolaylıklar sağlandığını ekledi.

Toplantının sonunda, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 33 milyar lira ödenek ilave edilmesine ilişkin önerge Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyon, bakanlığın 2027 yılı bütçesinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Şimşek’in ifadeleri, çalışmanın devam ettiğini ve nihai düzenlemenin hem emeklilerin korunmasını hem de finansal dengelerin gözetilmesini hedeflediğini ortaya koyuyor. Detayların kesinleşmesi halinde düzenlemeler bütçe sonrası milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, EMEKLİLERE YÖNELİK YAPILACAK DÜZENLEMEYE İLİŞKİN, "BU ÇALIŞMA HENÜZ TAMAMLANMADI. DÜZENLEME TÜM EMEKLİLERİMİZİ KAPSAYACAKTIR. BU BİRİNCİ HUSUS. İKİNCİSİ, YAPILACAK ARTIŞIN EMEKLİLERİMİZİN YAŞ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA GÖRE FARKLILAŞMASININ DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ" DEDİ.