Emekliler için yeni buluşma noktası: Antakya'da lokal kısa sürede açılacak

Antakya'da emekliler lokali yerinde incelendi

İbrahim Naci Yapar beraberindeki belediye yetkilileriyle birlikte Vali Ürgen Parkı'nda yapımı süren Emekliler Lokali'ni inceledi. Başkan Yapar, çalışmaları yerinde takip ederek sorumlulardan projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

yapım süreci ve hedeflenen hizmet:

Park içinde planlanan lokal, emeklilerin bir araya gelip sosyal faaliyetler gerçekleştirebileceği bir merkez olarak tasarlandı. Mekanın iç düzeni ve ortak kullanım alanları emeklilerin ihtiyaçları gözetilerek planlandı; projede son rötuşların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

belediye heyeti ve değerlendirme:

İnceleme sırasında Yapar'a belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti. Heyet, uygulamadaki noktalarda yetkililerden bilgiler aldı ve açılış hazırlıklarının koordine edilmesi yönünde değerlendirmeler yaptı. Başkan Yapar, lokalin Antakya'ya ve kentte yaşayan emeklilere hayırlı olmasını diledi.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, VALİ ÜRGEN PARKI’NDA YAPIMI DEVAM EDEN EMEKLİLER LOKALİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.