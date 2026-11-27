Türk Eğitim-Sen iki üyesi adına emeklilik hakları için dava açtı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) tarafından, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatlarının emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplamalarına yansıtılması talebiyle hukuki süreç başlatıldı. Sendika, hem emekliye ayrılmış hem de görevde bulunan iki üyesi adına açılan davalarda, bu tazminatların emekli keseneği primine esas kazanç matrahına dahil edilmesini talep ediyor.

Sendikanın gerekçesi:

Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluştuğu hatırlatıldı ve uzman öğretmen ile başöğretmen unvanını elde edenlere ödenen tazminatların emekli keseneği hesabına dahil edilmediği belirtildi. Sendika, bu uygulamanın emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin düşük hesaplanmasına yol açtığını ve çalışanlarla emekli öğretmenler arasındaki gelir farkını artırdığını vurguladı.

Davada talep edilenler:

Davada, eğitim öğretim tazminatlarının emekli keseneği primine esas kazanç matrahının tespitinde dikkate alınması ve bunun sonucunda emekli maaşı ile emekli ikramiyelerine yansıtılması isteniyor. Sendikanın açıklamasında, diğer kamu görevlilerinin emekliliklerinde kazandıkları en üst unvan ve rütbeleri üzerinden maaş alabildiği, oysa uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerin emeklilikte yalnızca öğretmen statüsünde değerlendirildiği belirtilerek bu uygulamanın kazanılmış kariyer basamaklarını etkisizleştirdiği ifade edildi.

Türk Eğitim-Sen ayrıca sürece ilişkin şu ifadeyi paylaştı: "Türk Eğitim Sen olarak emekliye ayrılan bir üyemiz ve aktif olarak görevde olan bir üyemiz adına açtığımız davalarda, eğitim öğretim tazminatının emekli keseneği primine esas kazanç matrahının tespitinde dikkate alınması ve emeklilik haklarına (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) yansıtılması hususunda yapılan başvuruların reddine dair işlemlerin iptalini talep ettik."

Sendika, sınav, hizmet süresi ve mesleki eğitim gibi kriterler yerine getirilerek kalıcı şekilde elde edilen unvanların mali getirilerinin yalnızca aktif çalışma dönemiyle sınırlandırılmasının kazanılmış hakları zedelediğini belirterek hukuki mücadelenin takipçisi olacaklarını duyurdu.

TÜRK EĞİTİM-SEN (TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI), UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARINDAN KAYNAKLANAN EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATLARININ EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ HESAPLAMALARINA YANSITILMASI TALEBİYLE İKİ ÜYESİ ADINA DAVA AÇTI.