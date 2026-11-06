Emeklilikte yeniden hareket: Kırıkkale'de 'genç emekliler' spora hayat veriyor

Projenin içeriği ve amacı:

Kırıkkale'de yıllarca farklı mesleklerde çalıştıktan sonra emekli olanlar, aktif ve sağlıklı bir yaşam için bir araya geliyor. Kırıkkale Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında emekliler, haftanın 3 günü düzenlenen etkinliklerde yürüyüş ve kondisyon çalışmaları yapıyor. Programın hedefi, fiziksel aktiviteyi artırmak, sosyal bağları güçlendirmek ve emeklilik döneminin daha dinamik geçirilmesini sağlamak.

Proje, farklı geçmişlerden gelen katılımcıları bir araya getiriyor: eğitim, Türk Silahlı Kuvvetleri, sanayi ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi alanlardan emekli olan vatandaşlar aynı amaç etrafında buluşuyor. Etkinlikler, katılımcıların sağlık durumuna uygun tempo ve egzersizlerle düzenleniyor; bu sayede sporun yalnızca gençlere ait olmadığı somutlaşıyor.

Emeklilerin deneyimleri:

Yürüyüş ve kondisyon çalışmalarına katılan Battal Sarıca, sporu emeklilik döneminde de sürdürüyor olmanın kendilerine enerji verdiğini söylüyor: 'Burada amacımız, yaşımıza rağmen evde ya da kahve köşelerinde oturmaktansa vücudumuzun daha dinç, daha zinde ve sağlıklı olması için elimizden geleni yapmak. Herhangi bir yere hazırlanmıyoruz ama bizim yaşımıza göre bir olimpiyat olsa kesinlikle birinciyiz. Altın madalya bizim.' Sarıca'nın sözleri, grup içindeki motivasyon ve espri anlayışını yansıtıyor.

Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nden emekli Sabri Gündüz ise programın kapsayıcılığına vurgu yapıyor: 'İlimizde sporda gençlere, çocuklara ve kadınlara hizmet ediliyor. Bizi de düşündükleri için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz, devamını diliyoruz.' Gündüz'ün ifadesi, yerel kurumların emeklilere yönelik hizmetleri genişletme beklentisini ortaya koyuyor.

Emekli astsubay Yusuf Coşkun, projenin erişimini artırma temennisinde bulunarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor: 'Bu projede emeği geçen bütün yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayımızın gittikçe daha da artacağına inanıyorum.' Benzer şekilde emekli astsubay Mehmet Tanrıverdi, kendilerini 'yeniden hareketli bir yaşamın içinde' bulduklarını belirterek Valiliğe ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor ve grup içinde kendilerine yönelik 'genç emekliler' adlandırmasını memnuniyetle karşılıyor.

MKE'den emekli Yahya Canbolat ise uzun yıllar spora hizmet etmiş olmanın sorumluluğunu emeklilikte de sürdürdüğünü vurguluyor: 'Yıllardır sporun içerisinde olmaktan ve hizmet etmekten onur ve gurur duyduk. Şu anda da kendimiz spor yapıyoruz. Öncelikle Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' Canbolat'ın sözleri, projenin hem katılımcılar hem de programı düzenleyen kurumlar açısından anlamını özetliyor.

Toplumsal etkiler ve sürdürülebilirlik:

Katılımcıların ortak görüşü, bu tür faaliyetlerin yalnızca fiziksel fayda sağlamakla kalmayıp sosyal yaşantıyı da zenginleştirdiği yönünde. Gruplar arasında dayanışma, deneyim paylaşımı ve günlük rutinin dışına çıkma imkanı artıyor. Emekliler, düzenli spor sayesinde hareket kabiliyetlerini korurken, toplum içinde aktif kalmanın yollarını yeniden keşfediyor.

Yetkililer ve katılımcılar, programın sürekliliği ve daha fazla emekliye ulaşması için destek beklentisini ifade ediyor. Bu yaklaşım, yerel düzeyde emeklilik döneminin niteliğini yükseltmeyi amaçlayan bir modelin örneğini oluşturuyor ve Kırıkkale'deki uygulama, benzer girişimler için ilham kaynağı olma potansiyeli taşıyor.

KIRIKKALE'DE ÇALIŞMA HAYATINI GERİDE BIRAKAN EMEKLİLER, YILLARIN YORGUNLUĞUNU SPORLA ATIYOR. KİMİ ÖMRÜNÜ EĞİTİM ALANINDA, KİMİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE, KİMİ DE SANAYİDE GEÇİRDİ. FARKLI MESLEKLERDEN GELEN EMEKLİLER, ŞİMDİ SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN AYNI AMAÇ ETRAFINDA BULUŞUYOR.