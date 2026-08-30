Emet-Hisarcık yolunda şarampole yuvarlanan hafif ticari araç: traktör çarpışmasında biri çocuk iki yaralı

kaza yeri ve araçların durumu:

Kütahya'nın Emet ilçesi Emet-Hisarcık kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen bir traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari aracın çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Olayda, sürücüler ve araç plakaları şu şekilde kaydedildi: 43 KT 725 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü R.Y., karşı yönden gelen traktörün sürücüsü ise İ.E. olarak belirtildi.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki O.B. için haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, olaya ilişkin olarak bölgeye intikal eden ekipler gerekli tespit ve müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazanın kesin nedeni ve diğer detaylar yetkili birimlerce kayda geçirildi.

EMET-HİSARCIK YOLUNDA TRAKTÖR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI