Emet Meslek Yüksekokulu 2026-2027 için eğitim ve altyapı önceliklerini belirledi

toplantı değerlendirmesi:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu’nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi hazırlıkları görüşmek üzere Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi uygulamaları ele alınıp eksikler ve iyileştirme alanları tespit edildi; yeni döneme yönelik somut adımların yol haritası belirlendi.

gündem ve katılımcılar:

Toplantıya yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı başkanlık etti. Müdür yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan ile akademik personel katıldı. Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu’nda yapılan oturumda geçmiş dönem tecrübeleri değerlendirildi ve uygulamalardan elde edilen çıkarımlar paylaşıldı.

altyapı, öğrenci oryantasyonu ve etkinlik planları:

Toplantıda öncelikli konular arasında okulun fiziki altyapısı ile laboratuvar ve teknik donanım ihtiyaçları yer aldı. Ayrıca, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum ve oryantasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve akademik danışmanlık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması tartışıldı. Güz döneminde düzenlenmesi planlanan akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğrenci odaklı programların takvimi ve sorumluluk dağılımı üzerinde mutabakata varıldı.

Kurul kararlarının uygulamaya geçirilmesi için bir değerlendirme süreci öngörüldü; yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve raporlanmasıyla yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olunması hedefleniyor.

EMET MYO’DA AKADEMİK KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ