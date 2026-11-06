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Emet'te bodrum arasında sıkışan gebe inek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Işıklı köyünde bodrum girişinde sıkışan gebe inek, itfaiye ve iş makinelerinin titiz çalışmasıyla beton kırılarak kepçe yardımıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:07

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emet'te bodrum arasında sıkışan gebe inek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Emet'te kurtarma operasyonu:

Kütahya'nın Emet ilçesi Işıklı köyünde yaşayan Süleyman Ö.'ye ait gebe inek, sahibinin elinden kaçıp bir binanın bodrum katı girişindeki dar alana girince sıkıştı. Sahibi hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yöntemler:

İtfaiye ekipleri hayvanın bulunduğu alanın çok dar olması nedeniyle kurtarma için iş makineleri ve kırıcı ekipmanları kullanmaya karar verdi. Ekipler, gebe ineğe ve doğacak yavrusuna zarar gelmemesi için çalışmayı hassasiyetle yürüttü; bodrum girişindeki beton bölümler dikkatlice kırıldı ve sıkışmış ayaklar bloklar arasından çıkarıldı. Ardından bölgeye getirilen kepçe yardımıyla inek, bağlanarak yavaşça yukarı kaldırıldı ve sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı.

Son durum ve değerlendirme:

Kurtarılan inek, sağlık ve gebelik kontrollerinin yapılması amacıyla veteriner ekiplerine teslim edildi. Operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri, zorlu koşullarda yürüttükleri çalışmayla hem hayvanı hem de doğacak yavrusunu korumaya özen gösterdi. Hayvan sahibi Süleyman Ö., ekiplerin müdahalesine teşekkür etti.

Olay, ekiplerin koordineli çalışması ve doğru ekipman kullanımının, benzer kurtarma vakalarında hayvan sağlığının korunmasında belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi.

EMET’TE GEBE İNEK İÇİN NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU!

EMET’TE GEBE İNEK İÇİN NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU!

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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