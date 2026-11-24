Emet’te öğretmenler günü kapsamında ziyaretler:

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle emekli öğretmenlere yönelik anlamlı bir vefa programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, yıllarca eğitime katkı sunmuş meslek büyüklerine birebir teşekkür edilerek hatırlanmaları sağlandı.

ziyaret edilen emekli öğretmenler:

Program çerçevesinde evlerinde ziyaret edilenler arasında Mehmet Ali Bahçeci, İ. Ethem Babürhan, Ahmet Özkul, Sami Bozkurt ve eşi Gülderen Bozkurt yer aldı. Ziyaretler sırasında emekli öğretmenlerin mesleki anıları ve Emet'in eğitim hayatına sağladıkları katkılar üzerine sohbetler yapıldı.

katılım ve teşekkür mesajları:

Ziyaretlere; 3 Eylül İlkokulu Müdürü Süleyman Avcı, Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin ve Şehit Mustafa Baş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Esin ile beraberlerindeki öğretmenler katıldı. Okul müdürleri ve öğretmenler, ilçedeki tüm meslektaşları adına emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak teşekkürlerini iletti.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, öğrencilerin hayatında iz bırakan tüm emekli öğretmenlerin saygı ve minnetle selamlandığı belirtilerek kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilendi. Etkinlik, yerel eğitim camiasında hem geçmişe saygı hem de toplumsal bağlılığın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

EMET’TE EMEKLİ ÖĞRETMENLERE ÖĞRETMENLER GÜNÜ VEFASI