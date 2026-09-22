Emin Olcay adliyede: kaşif kozinoğlu soruşturmasında ifade vermek üzere geldi

Oyuncu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Silivri Adliye'sine geldi.

soruşturmanın kapsamı:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda, Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle tanınan Emin Olcay da "bilgi sahibi" sıfatıyla çağrıldı ve adliyede ifadesi alınacak.

oyuncunun kısa değerlendirmesi:

Adliyeye gelişi sırasında basın mensuplarına konuşan Olcay, savcıyla görüşeceğini belirterek, "Bir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi. Olcay, önceliğinin ifadesini tamamlamak olduğunu vurguladı.

Soruşturma ve ifadenin içeriğine ilişkin resmi açıklamalar, yetkili makamlarca yapılacak değerlendirmelerin ardından paylaşılacak. Olcay'ın adliyedeki işlemleri ve ifadesinin alınmasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği izlenmeye devam edecek.

Oyuncu Emin Olcay ifade vermek için Silivri Adliye’sine geldi