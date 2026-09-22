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Emin Olcay Silivri adliyesine geldi: Kozinoğlu soruşturmasında ifademi vereceğim dedi

Kurtlar Vadisi oyuncusu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki cezaevi ölümüyle ilgili 'bilgi sahibi' sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne geldi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Emin Olcay Silivri adliyesine geldi: Kozinoğlu soruşturmasında ifademi vereceğim dedi

Emin Olcay'ın adliye ziyareti

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, oyuncu Emin Olcay ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. Olcay, kamuoyunda Kurtlar Vadisi dizisindeki Ömer Baba rolüyle tanınıyor ve soruşturmada "bilgi sahibi" sıfatıyla çağrıldı.

Soruşturmanın kapsamı:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün şüpheli bulunması üzerine devam ediyor. Soruşturma kapsamında tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadeler alınmaya devam ediyor; Emin Olcay da bu çerçevede adliyeye gelerek yetkililerle görüşme yaptı.

Olcay'ın açıklamaları:

Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan Emin Olcay, "Sayın savcıyla bir görüşelim. Bir şey söyleyecek durumda değilim" dedi. Olcay, ayrıca "Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim" sözleriyle ifadesini vermek üzere içeri gireceğini belirtti.

Olcay'ın ifadeye ilişkin detayları soruşturmayı yürüten makamlar tarafından değerlendirilecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında alınan ifadelerin soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarıyla netleşecek.

OYUNCU EMİN OLCAY İFADE VERMEK ÜZERE SİLİVRİ ADLİYE&#039;SİNE GELDİ

OYUNCU EMİN OLCAY İFADE VERMEK ÜZERE SİLİVRİ ADLİYE'SİNE GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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