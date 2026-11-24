Tescil ve tanıtım etkinliği:

İstanbul’un köklü sokak lezzetlerinden Eminönü balık ekmek, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan başvuru sonucunda 20 Mayıs 2026 tarihinde coğrafi işaretle tescillendi. Tescilin ardından Eminönü’nde düzenlenen tanıtım etkinliğine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz katıldı.

Etkinlikte, şehrin gastronomi mirası açısından Eminönü balık ekmeğin taşıdığı önem vurgulandı; açık hava sergisinde balık ekmeğin yaklaşık iki asırlık tarihçesi ziyaret edildi ve katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Tescil hakkı verilen işletmeler ve süreç:

Tescil kapsamında belirlenen kriterlere uyarak üretim yapan üç işletmeye coğrafi işaret kullanım hakkı verildi. İSTİB yetkilileri, başvuru sonrası denetim komisyonunun yerinde incelemeler yaptığını, kullanılan balıktan hijyen şartlarına, pişirme usulünden malzeme kalitesine kadar her aşamanın titizlikle incelendiğini bildirdi. Bu sayede tüketicilerin, coğrafi işaret amblemini gördüklerinde ne yediklerini bilerek güvenle tüketecekleri hedefleniyor.

Standartlar, gelenek ve denetim:

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, çalışmanın temel amacının lezzetin özünü koruyacak ortak bir kalite standardı oluşturmak olduğunu belirtti. Kopuz, geleneksel üretim biçimlerinin ve ustaların bilgi birikiminin kayıt altına alındığını, balığın cinsinden pişirme tekniğine, ekmeğinden sunumuna kadar kriterlerin belirlendiğini söyledi. Buna göre, coğrafi işaret tescili hem ürünün kimliğini korumayı hem de standardı yaşatma mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, kurumun İstanbul’un gıda değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara orijinal halleriyle taşımak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Şen ayrıca İstanbul’daki balık ekmek kültürüne ilişkin arşiv belgelerinin 19. yüzyıla kadar uzandığını kaydetti.

Uygulama ve denetimin önemi:

Denetim sürecinde, başvuran teknelerde kullanılan balık türü, pişirme yöntemi, malzeme standardı ve hijyen koşulları değerlendirildi. Bu kriterlerin korunması, lezzetin ve tüketici güveninin sürekliliği açısından kilit rol oynuyor. Kopuz un altını çizdiği üzere, bu standartlar uygulandıkça lezzet bozulmadan gelecek kuşaklara ulaşabilecek.

Tarihi köken ve ürün çeşitliliği:

Balık ekmek kültürünün 19. yüzyıla kadar uzandığını belirten İsmail Şen, o dönemden bu yana boğazda ne çıkıyorsa onunla balık ekmek yapıldığını aktardı. Mezgitle, levrekle ve lüferle başlayan gelenek, zaman içinde pazara giren ve lojistik kolaylıklarıyla yaygınlaşan Norveç uskumrusu gibi türlerle çeşitlendi. 1990’lara doğru globalleşme ve lojistik avantajları nedeniyle Norveç uskumrusu pazarda önemli bir yer edindi; günümüzde teknelerde genellikle Norveç uskumrusu sunulurken, yılın son aylarında palamut da menüye giriyor.

Bu çeşitlilik, üretim tarihinin ve dönemsel balık avcılığının izlerini taşıyor; aynı zamanda coğrafi işaret kriterlerinin belirlenmesinde tür seçimi ve pişirme tekniğinin önemini de ortaya koyuyor.

Coğrafi işaretin yerel ve uluslararası yansımaları:

Vali Davut Gül, İSTİB’in girişimleri sayesinde Eminönü balık ekmeğin coğrafi işaretle tescillendiğini vurguladı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının 46ya, ulusal düzeyde tescilli ürün sayısının ise 1.912ye ulaştığını aktardı. Gül, İstanbul özelinde Boğaziçi lüferi, Eminönü balık ekmek, İstanbul simidi, Silivri yoğurdu, Çatalca Osmanlı pirinci, Şile bezi ve Şile kestane balının coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlattı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Eminönü balık ekmeğin Suriçi İstanbul’un gastronomi kültüründe özel bir yere sahip olduğunu belirterek bu geleneğin gelecek nesillere taşınmasının önemine değindi. Turan, balık ekmeğin şehir kültürünü dünyaya tanıtan değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, coğrafi işaret tescili yalnızca bir etiketten ibaret olmayıp, üretim standartlarını koruma, tüketici güvenini sağlama ve kentin gastronomi mirasını nesilden nesile aktarma yönünde somut bir adım olarak öne çıkıyor. Belirlenen kriterlere uyan üç işletmenin belgelendirilmesi, bu sürecin uygulanabilirliğini ve etkin denetim mekanizmasını gösteriyor; bundan sonra amaç, bu standardı sürdürerek Eminönü balık ekmek geleneğini yaşatmak ve tanıtmaktır.

İSTANBUL’UN KÖKLÜ SOKAK LEZZETLERİNDEN EMİNÖNÜ BALIK EKMEK, İSTANBUL TİCARET BORSASI (İSTİB) TARAFINDAN TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA (TÜRKPATENT) YAPILAN BAŞVURU NETİCESİNDE COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ.