Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6637 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.759,62 -0,33%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 106,74 +3,55%
--°

Emir kaplıcaları'nda 65 yaşındaki kadın odasındaki havuzda ölü bulundu

Kula'daki Emir Kaplıcaları'nda konaklayan 65 yaşındaki Sevim Yılmaz, odasındaki havuzda ölü bulundu; ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Emir kaplıcaları'nda 65 yaşındaki kadın odasındaki havuzda ölü bulundu

Emir kaplıcaları'nda konakta trajik ölüm

Manisa'nın Kula ilçesinde, belediyeye ait Emir Kaplıcaları'nda konaklayan Sevim Yılmaz (65), odasının içindeki havuzda ölü olarak bulundu. Olay, Şehitlioğlu Mahallesi'ndeki tesiste meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından çağrıldı. Eşine yanıt alamayan kişi, havuzun bulunduğu bölüme geçtiğinde Yılmaz'ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Sevim Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

inceleme ve adli süreç:

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeninin tespiti için adli inceleme ve otopsi yapılacağı bildirildi. Resmi sonuçlar, adli tıp raporu ile netlik kazanacak.

Olayla ilgili yürütülen inceleme kapsamında, soruşturmayı yürüten birimler ve sağlık personelinin bulguları kayıt altına alındı. Yetkililer, henüz kesin bir değerlendirme yapılmadığını ve spekülasyondan kaçınılması gerektiğini belirtti.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE KULA BELEDİYESİ’NE AİT EMİR KAPLICALARI’NDA MEYDANA GELEN OLAYDA, 65...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE KULA BELEDİYESİ’NE AİT EMİR KAPLICALARI’NDA MEYDANA GELEN OLAYDA, 65 YAŞINDAKİ SEVİM YILMAZ, KONAKLADIĞI ODANIN İÇERİSİNDE BULUNAN HAVUZDA HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza
images

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi
images

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında
images

Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da dostluk ve dayanışma: Ganire Paşayeva anıldı

Kocaeli stadında moralli hazırlık

Sarıgöl'de çiftçinin kış hazırlığı: 100 dekarda silajlık mısır hasadı

Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği