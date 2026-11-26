Tesis hakkında:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Çivril ilçesi Emircik Mahallesi'nde ileri biyolojik teknolojiyle çalışan paket atıksu arıtma tesisi tamamlandı. Toplam 32 milyon TL yatırım bedeliyle yaklaşık 3 bin 270 metrekare alana kurulan tesis, bölgenin atık su altyapısını güçlendiriyor.

kapasite ve hizmet alanı:

Tesisin günlük arıtma kapasitesi 850 metreküp olup, çevre standartlarına uygun şekilde çalışarak yaklaşık 4 bin 250 kişinin atık sularını işlemeye başladı. Paket arıtma çözümü, yerel ölçekte hızlı kurulum ve işletme avantajı sağlayarak kırsal yerleşimlerin altyapı ihtiyacına pratik bir yanıt sunuyor.

çevre ve halk sağlığına katkıları:

İleri biyolojik arıtma teknolojisi sayesinde evsel atık sular, çevre mevzuatında belirlenen kriterlere uygun olarak arıtılıyor. Bu süreçle su kaynaklarına, toprağa ve doğal yaşama yönelik kirletici yük azaltılıyor; kontrolsüz deşarjların önüne geçilerek bölgenin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor. DESKİ'nin bu yatırımı, Emircik Mahallesi başta olmak üzere yakın çevrede yaşayanların sağlık ve yaşam kalitesinin korunmasına doğrudan destek veriyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, ÇİVRİL İLÇESİ EMİRCİK MAHALLESİ’NDE 32 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE KENTTE İLERİ BİYOLOJİK TEKNOLOJİYLE İNŞA EDİLEN İLK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİNİN YAPIMINI TAMAMLADI. GÜNLÜK 850 METREKÜP KAPASİTEYE SAHİP TESİS, 4 BİN 250 KİŞİNİN ATIK SULARINI ÇEVRE STANDARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE ARITMAYA BAŞLADI.