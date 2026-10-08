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Emirdağ OSB'de zamanında müdahale gıda fabrikasındaki yangının büyümesini önledi

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gıda fabrikasında çıkan yangın, çalışanların ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Emirdağ OSB'de zamanında müdahale gıda fabrikasındaki yangının büyümesini önledi

Emirdağ OSB'de gıda fabrikasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrikadaki çalışanlar durumu yetkililere bildirdi, ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

olayın gelişimi:

Bölgeye Emirdağ merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

müdahale sonucu ve inceleme:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) FAALİYET GÖSTEREN BİR GIDA...

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) FAALİYET GÖSTEREN BİR GIDA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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